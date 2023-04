La spiaggia più particolare del mondo ha rubato i colori allo smeraldo

Fonte: iStock Papakolea Beach, la spiaggia verde dell'isola di Hawaii

Il mondo che abitiamo è un luogo bellissimo che ospita capolavori visivi che portano la firma di Madre Natura. E anche quando crediamo di aver visto tutto, perché abbiamo scelto di fare del viaggio una missione di vita, in realtà ci rendiamo conto che sono ancora tante le meraviglie sconosciute da esplorare.

Esistono posti, poi, che sono così belli da sembrare surreali. Boschi, praterie, laghi e foreste, spiagge e montagne che per forme, colori e lineamenti ci riportano a tutti quei paesaggi che, fino a questo momento, sono appartenuti al mondo delle fiabe, ma che invece sono reali e per questo ancora più straordinari.

E questo è il caso di una distesa sabbiosa, bagnata dalle acque cristalline dell’oceano che circonda l’isola di Hawaii, che non assomiglia a niente di tutto ciò che abbiamo visto fino a questo momento. Sì perché Papakolea, questo il suo nome, è la spiaggia verde che ha rubato i colori allo smeraldo.

Il capolavoro della natura che non ti aspetti

Raggiungere l’isola di Hawaii, la più grande dell’arcipelago omonimo, è una di quelle esperienze da vivere e condividere almeno una volta nella vita. Su questo lembo di terra, chiamato anche Big Island, la natura ha scelto di conservare alcuni dei suoi capolavori più straordinari.

Il territorio, infatti, ospita paesaggi suggestivi e affascinanti che incantano e meravigliano a ogni passo. Spiagge di sabbia bianca o colorata, rigogliose foreste pluviali, cascate multicolor e vulcani straordinari: queste sono solo alcune delle bellezze che compongono l’immenso patrimonio naturalistico che appartiene a Big Island.

Un vero e proprio paradiso per gli amanti della natura che permette di attraversare scenari selvaggi e primordiali che si aprono chilometro dopo chilometro e che conducono in paesaggi da sogno. Come quello di Papakolea beach, una suggestiva spiaggia situata nel distretto di Kaʻū, la cui particolarità precede la sua fama. Questa spiaggia, infatti, è caratterizzata da brillanti sfumature di verde che, quando sfavillano al sole, la rendono un tesoro prezioso.

Fonte: iStock

La spiaggia verde che ha rubato il colore allo smeraldo

La bellezza della spiaggia verde di Big Island non si può descrivere a parole, tuttavia ci pensano le immagini a restituire tutto il fascino e la suggestione che gli appartengono. E no, se ve lo state chiedendo, non si tratta di un fotomontaggio.

Rara e straordinaria, Papakolea beach è una delle pochissime spiagge verdi del mondo. Insieme a lei ci sono Talofofo Beach a Guam, Punta Cormorano sull’isola Floreana nelle Isole Galapagos e Hornindalsvatnet in Norvegia.

Non ci sono trucchi né inganni, queste spiagge sono proprio così come le vedete, verdeggianti come le praterie che si perdono all’infinito e lussureggianti come boschi e foreste. Come se, in questi luoghi, Madre Natura avesse scelto di scagliare un incantesimo.

In realtà il colore che caratterizza la spiaggia di Big Island è spiegato dalla presenza dell’olivina, un minerale che contiene ferro e magnesio e che dà il colore anche alla gemma peridoto. Le quantità presenti a Papakolea beach provengono direttamente dal vicino vulcano Pu’u Mahana. Quando il mare sfiora la base del vulcano, infatti, trascina con sé l’olivina che poi si deposita sul bagnasciuga creando così uno scenario da fiaba.

Per visitare Papakolea beach bisogna raggiungere South Point, nel distretto di Kaʻū. La bellezza e la particolarità di questa spiaggia l’hanno resa un’attrazione celebre e popolare, tuttavia il Department of Hawaiian ha attivato tutta una serie di regole per controllare l’accesso dei turisti e preservare questa meraviglia della natura.