Quest’isola è un paradiso terrestre che in pochi conoscono

Fonte: iStock Cumberland Island, un paradiso solitario e selvaggio che in pochi conoscono

Esistono luoghi che, da sempre, popolano i sogni dei viaggiatori. Si tratta di paradisi terrestri che ospitano meraviglie naturalistiche che non conoscono eguali e che sono così belli da sembrare surreali.

I Caraibi, le Filippine e le Isole Vergini Britanniche, solo per citarne alcune, sono da sempre in cima alle travel wish list degli avventurieri che desiderano toccare con mano la grande bellezza che appartiene al mondo che abitiamo, quella che porta la firma di Madre Natura.

Quello che non tutti sanno, però, è che dall’altra parte del mondo esiste un luogo le cui fattezze ricordano proprio quelle dei paradisi terrestri sopraccitati. Si tratta di un gioiello nascosto, che gli abitanti vogliono preservare, e che è caratterizzato da spiagge deserte, cavalli selvaggi e natura lussureggiante, un’isola delle meraviglie tutta da scoprire.

Il paradiso terrestre nascosto negli Stati Uniti

Il viaggio che vogliamo compiere insieme a voi oggi ci porta dall’altra parte del mondo, e più precisamente nel sud-est degli Stati Uniti. È qui che, tra paesaggi sconfinati che si alternano a spiagge, coste e montagne, possiamo scoprire il segreto più prezioso della Georgia, un’isola straordinaria che assomiglia a un paradiso terrestre e che è sconosciuto ai più.

Il suo nome è Cumberland Island, ed è una delle isole barriera più affascinanti della costa sud orientale del Paese. Non troverete spesso questo luogo negli itinerari di viaggio del territorio, del resto si tratta di uno dei segreti meglio custoditi dagli abitanti del Paese. Eppure, raggiungere questo inedito paradiso terrestre è una di quelle esperienza da fare una volta nella vita.

Mettere piede su questo lembo di terra, infatti, vuol dire entrare in punta di piedi in un microcosmo delle meraviglie dove tutto è ciò che è stato creato da Madre Natura è rimasto sospeso nel tempo, primordiale e autentico.

L’isola di Cumberland preserva alcuni degli scenari più affascinanti del pianeta, dati anche dalla quasi totale assenza dell’uomo. A occupare ogni centimetro dell’isola, che è sotto la tutela del National Park Service, ci pensano i numerosi esemplari di flora e fauna. Qui, infatti, i cavalli galoppano in libertà tra due di sabbia e campagne, mentre le tartarughe marine giungono sulla spiaggia per deporre le uova.

Il cielo, invece, è occupato dai falchi pellegrini e da numerosi altri esemplari che rendono questo paradiso terrestre il posto perfetto per gli amanti del birdwatching e, più in generale, della natura.

Fonte: iStock

Cumberland Island, l’isola che stregò anche John F. Kennedy Jr

Cumberland Island, come dicevamo, è quasi completamente disabitata. L’unica struttura ricettiva, che offre un rifugio solitario a tutti quei viaggiatori che desiderano vivere un’esperienza lontano da tutto e da tutti, è il Greyfield Inn. Nascosto tra querce secolari ricoperte di muschio, e situato nei pressi di spiagge desertiche, l’edificio ha ospitato anche le nozze di John F. Kennedy Jr e Carolyn Bessette Kennedy, che proprio in questo paradiso terrestre avevano scelto di coronare il loro sogno d’amore.

L’alternativa, per chi vuole vivere un’avventura selvaggia e unica, è quella di campeggiare all’interno del Sea Camp Campground, un campeggio che permette di dormire sotto le stelle e circondati da boschi e dune di sabbia.

Per visitare l’isola, esplorare le foreste fiabesche, le zone paludose, le spiagge bianche e incontaminate e i numerosi esemplari di flora e di fauna, è possibile prendere parte ai numerosi tour, con partenza da St. Marys, che permettono di ammirare tutte le meraviglie incontaminate di questo lembo di terra.