Il più grande presepe vivente del mondo è Matera

È una magia straordinaria, quella che ogni anno va in scena a Matera , tra i suoi splendidi Sassi: se il suo panorama attira turisti in qualsiasi stagione, durante ilsi verifica un mutamento che ha dell'incredibile. Le viuzze della città si illuminano a festa e tutti collaborano per dare vita ad una rappresentazione bellissima. Stiamo parlando del, il più grande al mondo. Andiamo alla scoperta di quello che è diventato, a buona ragione, uno degli appuntamenti imperdibili per chi ama vivere l'atmosfera del Natale.