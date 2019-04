10 città perdute che non potete non visitare: 1. Pompei ed Ercolano, Italia

In diverse località del mondo è possibile ammirare le rovine delle città del passato e immergersi in un’atmosfera unica. Non possono mancare in questo elenco i siti archeologici di Pompei e di Ercolano in Italia, vicino Napoli, città sepolte dall’eruzione delnel 79 d.C. e conservate perfettamente. Si tratta di duedella vita quotidiana nell’antica Roma, per questo sono da sempre tra i luoghi più visitati dai turisti e figurano nella lista dei Patrimoni Mondiali dell’UNESCO.