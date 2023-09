Dormire in un igloo con vista sugli iceberg ai confini del mondo

Scrittrice e storyteller. Scovo emozioni e le trasformo in storie. Lifestyle blogger e autrice di 365 giorni, tutti i giorni, per essere felice.

Fonte: Global Warming Images/Alamy/IPA L'igloo con vista iceberg, Ilulissat

Esistono alcuni luoghi che da sempre popolano l’immaginario collettivo alla stregua di sogni proibiti. Destinazioni che si trovano dall’altra parte del mondo e che ospitano paesaggi emozionanti e intensi, che sono così belli da non sembrare reali. Tra questi troviamo la Groenlandia, la grande isola a nord del Circolo Polare artico la cui superficie terrestre è ricoperta principalmente da ghiaccio.

Organizzare un viaggio qui è una di quelle esperienze da vivere e condividere almeno una volta nella vita. L’aurora boreale che infiamma i cieli, i fiordi da sogno, gli iceberg maestosi che galleggiano sull’oceano: queste sono solo alcune delle meraviglie che compongono l‘immenso patrimonio naturalistico di questo territorio.

E se tutto questo non bastasse, a riempire lo sguardo e a riscaldare il cuore, sappiate che proprio in Groenlandia è possibile vivere una delle esperienze più emozionanti di una vita intera, quella di dormire in una stanza con vista sugli iceberg.

La stanza con vista sugli iceberg

Il nostro viaggio di oggi ci porta alla scoperta di un luogo straordinario, una destinazione ai confini del mondo che incanta e sorprende. Ci troviamo a Ilulissat, il villaggio più popoloso della baia di Disko, in Groenlandia. Il nome stesso di questo posto è un preludio all’esperienza che si andrà a vivere: Ilulissat, infatti, vuol dire proprio iceberg perché numerosi sono gli ammassi di ghiaccio che si staccano da Sermeq Kujalleq, il più grande ghiacciaio del mondo al di fuori dell’Antartide.

Conosciuta anche come la capitale degli iceberg, Ilulissat è la perfetta meta di partenza per raggiungere le meraviglie di Avannaata tra cui il Kangia, il fiordo gelato che è stato eletto Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco dal 2004, e che oggi rappresenta la più importante destinazione turistica nel territorio.

Ma sono tante le cose da fare e da vedere qui. Dal villaggio, caratterizzato da case coloratissime, è possibile raggiungere le rovine di Sermermiut e Holms Bakke dove sono conservate testimonianze antichissime della storia dell’intero territorio.

I motivi per organizzare un viaggio a Ilulissat, raggiungibile in aereo dalla capitale Nuuk, sono tanti. Tra quelli che abbiamo già elencato, c’è anche la possibilità di vivere un’esperienza unica e irripetibile, quella di alloggiare all’interno di un igloo con vista sugli iceberg.

Dormire in un igloo nel regno di Frozen

Ilulissat ospita una struttura ricettiva che offre alloggi incredibili, stiamo parlando dell’’Hotel Arctic che sorge proprio nel cuore della straordinaria natura della Groenlandia. Situato in una posizione privilegiata, e circondato da un patrimonio naturalistico di immensa bellezza, questo hotel ospita diverse sistemazioni dotate di ogni comfort.

Tra queste ci sono anche alcuni igloo situati proprio sul bordo del fiordo, e a pochi metri dall’hotel. Stanze incredibili che offrono una vista unica sugli iceberg, sulla natura artica e sulla baia di Disko. Le strutture, che per forme e lineamenti ricordano i rifugi degli Inuit, sono realizzate completamente in alluminio e dotate di servizi confortevoli e arredamento moderno. Il vero lusso, ovviamente, sta in quelle vetrate che permettono una vista diretta e mozzafiato sulla natura che si snoda tutto intorno.

Gli igloo sono da maggio a ottobre, un periodo perfetto per assistere ad alcuni dei fenomeni più magici della Groenlandia. In primavera, infatti, è possibile vivere col sole in fronte a qualsiasi ora del giorno e della notte grazie al sole di mezzanotte. A partire dall’autunno, invece, potrete ammirare i cieli artici che si infiammano grazie all’aurora boreale.