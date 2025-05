Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance

Fonte: iStock Sguardo sulla Cattedrale di Sale di Zipaquirà

Nelle profondità della terra colombiana, là dove un tempo uomini armati di picconi estraevano blocchi di salgemma, oggi si apre uno dei luoghi di culto più sorprendenti al mondo: la Cattedrale di Sale di Zipaquirá.

Situata a 180 metri sotto la superficie e a circa un’ora di viaggio da Bogotá, questa cattedrale interamente scolpita nel sale è considerata uno dei simboli più affascinanti della Colombia e una delle sette meraviglie del Paese.

Per chi visita la Colombia, è una tappa obbligata. Per chi crede nell’incontro tra natura e spiritualità, è un’esperienza che resta scolpita nella memoria come il sale nelle viscere della montagna.

Un’opera d’arte scolpita nel buio della miniera

La storia della Cattedrale affonda le sue radici nel XIX secolo, quando i minatori in Colombia scavarono una piccola cappella sotterranea per chiedere protezione divina durante il duro lavoro. Quella rudimentale nicchia religiosa, però, si è evoluta nel tempo fino a diventare l’attuale cattedrale monumentale inaugurata nel 1995, dopo anni di progettazione e scavi titanici.

L’intero complesso occupa un’area di 8.500 m² all’interno della miniera di salgemma ancora attiva e si articola su tre navate principali. Non ci sono materiali esterni: tutto, dalle pareti alle sculture, è scolpito nella roccia salina, che nelle luci fredde del sottosuolo assume sfumature mistiche.

Fonte: iStock

Cosa vedere all’interno della Cattedrale di Sale

La visita alla Cattedrale nei pressi di Bogotà è molto più di una semplice passeggiata sotterranea: è un’esperienza sensoriale e spirituale, scandita da simbolismi, giochi di luce e silenzio profondo.

La Via Crucis : lungo il percorso principale si incontrano 14 cappelle che rappresentano le stazioni della Passione di Cristo. Ogni cappella è una scultura scolpita direttamente nel sale, alcune minimaliste, altre monumentali.

: lungo il percorso principale si incontrano 14 cappelle che rappresentano le stazioni della Passione di Cristo. Ogni cappella è una scultura scolpita direttamente nel sale, alcune minimaliste, altre monumentali. La grande croce : nella navata centrale si staglia un’enorme croce alta 16 metri, illuminata da dietro in modo da sembrare sospesa. È la più grande croce sotterranea del mondo.

: nella navata centrale si staglia un’enorme croce alta 16 metri, illuminata da dietro in modo da sembrare sospesa. È la più grande croce sotterranea del mondo. L’altare maggiore e le tre navate : ognuna delle tre navate è dedicata a un momento della vita di Cristo (nascita, vita e morte) ed è arricchita da bassorilievi e simboli cristiani scolpiti nelle pareti.

: ognuna delle tre navate è dedicata a un momento della vita di Cristo (nascita, vita e morte) ed è arricchita da bassorilievi e simboli cristiani scolpiti nelle pareti. La cupola: uno degli spazi più iconici è la cupola a forma di imbuto rovesciato, simbolo del cielo che si apre nel sottosuolo, con giochi di luce blu che evocano un firmamento.

Il Parque de la Sal: molto più di una cattedrale

All’esterno della Cattedrale, il Parque de la Sal offre un’estensione culturale e naturalistica dell’esperienza sotterranea. Qui si trova il Museo della Miniera, dove è possibile conoscere la storia millenaria dell’estrazione del sale in Colombia e scoprire come la geologia abbia modellato questa regione. Non mancano attività per i più avventurosi, come percorsi nel bosco, zip-line e laboratori didattici per famiglie.

Come raggiungere la Cattedrale di Sale di Zipaquirá

Zipaquirá si trova a circa 50 chilometri a nord della capitale Bogotá ed è facilmente raggiungibile con diversi mezzi:

In auto : si percorre l’Autopista Norte fino all’uscita per Zipaquirá. Il viaggio dura circa un’ora, traffico permettendo.

: si percorre l’Autopista Norte fino all’uscita per Zipaquirá. Il viaggio dura circa un’ora, traffico permettendo. In autobus : dalla stazione di Portal del Norte partono regolarmente autobus diretti a Zipaquirá. La corsa dura circa 75 minuti.

: dalla stazione di Portal del Norte partono regolarmente autobus diretti a Zipaquirá. La corsa dura circa 75 minuti. In treno turistico: nei weekend e durante i festivi è attivo il “Tren Turístico de la Sabana”, un convoglio pittoresco che attraversa i paesaggi della savana bogotana, regalando ai viaggiatori un assaggio dell’Ande rurali.

Arrivati a Zipaquirá, basta una breve camminata fino al Parque de la Sal, dove ha inizio la discesa nel cuore della montagna.

Informazioni utili per la visita

Prima di visitare la straordinaria Cattedrale di Sale di Zipaquirá, è utile conoscere alcune informazioni pratiche per organizzare al meglio l’esperienza. Di seguito, tutti i dettagli utili su orari, biglietti, durata e consigli per affrontare al meglio la visita nelle profondità della terra colombiana.