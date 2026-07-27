PhD in Psicologia Cognitiva, Travel Blogger, Coordinatrice di Viaggio e Redattrice Web di turismo, una vita fatta di viaggi, scrittura e persone

Getty Images Il possente Château de Tarascon

Camminando lungo le sponde argillose del fiume Rodano è possibile imbattersi in un gigante di pietra chiara che sembra emerso direttamente dalle acque. La Provenza meridionale regala questo scenario improvviso a pochi chilometri da Arles e Avignone, ponendo il viaggiatore di fronte a un maniero unico nel suo genere. Il suo nome è Castello di Tarascon e si presenta come un blocco compatto circondato da un fossato profondo scavato direttamente nella roccia.

Venne progettato per controllare questo punto strategico e nel corso del tempo si trasformò nella grande sentinella della contea di Provenza. A renderlo unico, però, contribuisce anche il sorprendente equilibrio tra rigore militare ed eleganza principesca: dietro l’aspetto austero si nascondono cortili raffinati, sale decorate, soffitti riccamente ornati e dettagli architettonici che narrano il passaggio dal gusto gotico alle prime influenze rinascimentali.

Breve storia e leggende del Castello di Tarascon

Sul sito attuale sorgeva già una fortificazione nel XIII secolo, ma il castello visibile oggi nacque all’inizio del XV secolo per volontà di Luigi II d’Angiò e di Yolanda d’Aragona. I lavori iniziarono nel 1400 con la costruzione dell’ala affacciata sul Rodano e terminarono nel 1411. Successivamente Luigi III completò il lato rivolto verso la città tra il 1429 e il 1434 seguendo il progetto dell’architetto Jean Robert.

L’edificio passò quindi a Renato I d’Angiò, passato alla storia semplicemente come Re René. Figura straordinaria del Quattrocento europeo, portava i titoli di re di Napoli, Sicilia e Gerusalemme, oltre a quelli di conte di Provenza e duca d’Angiò. Pur avendo a disposizione numerose residenze, scelse Tarascon per ricevimenti, celebrazioni e incontri politici. Più che modificare la struttura, preferì renderla elegante attraverso decorazioni, arredi e migliorie dedicate al comfort della corte.

Con la morte del sovrano iniziò una fase completamente diversa. Fin dai primi decenni il castello accolse prigionieri politici e militari. Nel 1480 vi venne rinchiuso un sostenitore del re d’Aragona, avversario di Renato I. Durante la detenzione incise sulle pareti delle celle una straordinaria raccolta di graffiti raffiguranti navi mercantili, galere da guerra, simboli religiosi e scene della vita quotidiana. Ancora oggi rappresentano una delle testimonianze più preziose conservate all’interno della fortezza.

Tra il XVII secolo e il 1926 la funzione carceraria diventò predominante. Sale destinate alla nobiltà vennero trasformate in celle collettive oppure individuali. Soldati spagnoli, marinai britannici, prigionieri olandesi e detenuti civili lasciarono centinaia di incisioni sulle pareti, al punto che oggi è una sorta di archivio spontaneo che attraversa oltre 300 anni di storia europea.

Anche la Rivoluzione Francese lasciò il proprio segno: nel 1795 alcuni sostenitori di Robespierre trovarono la morte proprio all’interno della fortezza, aggiungendo un ulteriore capitolo a un passato già ricco di eventi drammatici. Accanto alla storia trova spazio anche la leggenda della Tarasca, il mostro che avrebbe terrorizzato queste terre secondo la tradizione provenzale. La creatura, descritta con corpo squamoso e aspetto terrificante, sarebbe stata domata da Santa Marta. Ancora oggi la Tarasca rappresenta il simbolo della città e la celebre festa dedicata al leggendario animale è inserita nel patrimonio culturale immateriale dell’UNESCO.

Cosa vedere e come funziona la visita

L’accesso a questa meraviglia di Francia avviene attraversando un ponte che supera il fossato. Fin dal primo passo la sensazione è quella di entrare in una macchina del tempo perfettamente conservata. Le mura raggiungono circa 4 metri di spessore e racchiudono una struttura articolata in due aree principali. La parte settentrionale ospitava soldati, servizi e ambienti destinati al funzionamento quotidiano della fortezza. L’ala meridionale era invece riservata alla residenza dei principi angioini.

Il cortile interno sorprende per l’eleganza delle sue linee. Archi gotici, volte a costoloni e mensole scolpite con aquile, pipistrelli, chimere e altre figure fantastiche alleggeriscono l’aspetto severo dell’esterno. L’insieme rivela una raffinatezza inattesa, frutto del gusto delle grandi corti del XV secolo. Sulla facciata meridionale resta ancora visibile la nicchia destinata ai busti di Re René e della regina Giovanna di Laval, memoria della stagione più brillante vissuta dalla residenza.

Uno degli elementi più spettacolari è la grande scala monumentale illuminata da 19 finestre. Salendo piano dopo piano si attraversano ambienti destinati ai ricevimenti, agli appartamenti privati e alle sale di rappresentanza. I primi livelli conservano soffitti lignei alla francese, mentre l’ultimo presenta eleganti coperture voltate.

Le antiche prigioni sono probabilmente gli spazi più emozionanti dell’intero percorso. Le pareti custodiscono migliaia di incisioni realizzate nell’arco di secoli, come navi, stemmi, croci, nomi, date e simboli che sono lì a descrivere speranze, paure e ricordi di uomini provenienti da molti Paesi europei.

Un’altra sorpresa attende nelle antiche dipendenze, che ospitano una raccolta di vasi da farmacia, brocche e urne appartenute allo storico ospedale cittadino, sistemate all’interno di eleganti boiserie settecentesche. Dal terrazzo panoramico lo sguardo spazia lungo il Rodano, sulla pianura provenzale, verso il massiccio delle Alpilles e la Montagnette. Per secoli nessun edificio riuscì a competere con i suoi 45 metri di altezza, simbolo assoluto del potere cittadino.

Dal 2009 il castello ospita anche il Centro d’Arte René d’Anjou, nato per creare un dialogo tra patrimonio storico e creatività contemporanea. Artisti di fama internazionale realizzano installazioni e opere ispirate ai soffitti dipinti, agli animali fantastici e alla memoria della fortezza, offrendo un percorso che unisce passato e linguaggi artistici attuali. Il monumento accoglie visitatori durante tutto l’anno e sono disponibili visite guidate e materiali informativi in diverse lingue.

Dove si trova e come arrivare

Il Castello di Tarascon si trova nel dipartimento delle Bouches-du-Rhône, nella regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra, lungo la riva sinistra del Rodano. Tarascon dista circa 25 chilometri da Arles, 30 da Saint-Rémy-de-Provence e poco meno di 100 da Marsiglia. L’automobile rappresenta il mezzo più pratico per esplorare questa parte della Provenza, ricca di piccoli borghi, siti romani e paesaggi naturali.

Tarascon dispone anche di una stazione ferroviaria collegata con Arles, Avignone e Nîmes, soluzione particolarmente comoda per chi viaggia senza auto. Arrivando in città, la fortezza domina immediatamente il panorama e il profilo delle torri accompagna il corso del Rodano proprio nello stesso punto scelto oltre 600 anni fa dai duchi d’Angiò.

iStock@Olivier DJIANN

Ma ciò che colpisce più di ogni altra cosa è che, ancora oggi, il castello trasmette la stessa impressione di solidità e prestigio che doveva accogliere mercanti, ambasciatori e sovrani diretti verso la Provenza medievale.