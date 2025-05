Fonte: iStock Baia del Quercetano, tra le migliori di Livorno

Lungo la Costa degli Etruschi, tra scogliere selvagge, calette riparate e spiagge attrezzate, il litorale livornese è un susseguirsi di sorprese.

Basta allontanarsi di qualche chilometro dal centro città per scoprire un mosaico di spiagge dalle caratteristiche uniche, alcune perfette per una giornata in famiglia, altre che si rivelano soltanto a chi è disposto a camminare un po’, a scendere sentieri o a cercare il silenzio tra le rocce.

Partiamo allora per un viaggio tra le 10 migliori spiagge di Livorno e dintorni.

1. Spiaggia del Sale

Amata da chi a Livorno ci è nato, ma anche da chi la scopre per la prima volta, la Spiaggia del Sale si rivela una scelta ideale per chi desidera mare limpido e comfort: infatti, nonostante la vicinanza alla città, riesce a offrire un’esperienza rilassata e accessibile, con tratti attrezzati e aree libere dove stendere il proprio telo.

È adatta a famiglie con bambini, gruppi di amici e viaggiatori solitari. I servizi ben distribuiti, le docce, le passerelle, la possibilità di trovare refrigerio e ristoro nei locali a due passi dal mare la rendono un piccolo rifugio senza rinunce.

2. Costiera di Calafuria

Qui il paesaggio cambia volto. Niente sabbia fine sotto i piedi, ma scogliere imponenti che si tuffano a strapiombo nel blu: la Costiera di Calafuria è il regno degli animi più avventurosi, di chi ama sentire la forza del mare che si infrange contro la roccia e scoprire calette nascoste tra la vegetazione. È anche il luogo prediletto da subacquei e fotografi, attratti da fondali vivi e orizzonti che sembrano non finire mai.

La luce, soprattutto al tramonto, ha una qualità particolare, dorata, obliqua, quasi pittorica. E mentre il sole si avvicina all’acqua, si ha la sensazione di trovarsi fuori dal tempo, dove ogni rumore si attenua e resta solo il respiro del mare.

3. Calignaia

Fonte: iStock

Per chi cerca il cuore pulsante del mare livornese, Calignaia è una tappa imprescindibile. La scogliera che la sovrasta, su cui si arrampica con eleganza il ristorante Il Romito, regala un colpo d’occhio da cartolina. La veduta da lassù è già di per sé un invito a scendere e a tuffarsi nell’acqua limpida che lambisce una delle insenature più amate dai livornesi.

La spiaggia è ampia, punteggiata da rocce piatte perfette per stendersi o per gettarsi in mare con un salto. È uno di quei luoghi in cui, anche nei giorni più affollati, si riesce sempre a trovare un angolo tutto per sé.

4. Baia del Quercetano

La Baia del Quercetano non si limita a essere bella: è una di quelle spiagge che emozionano al primo sguardo. La lunga scalinata che conduce verso il mare è già di per sé un rituale: ogni gradino avvicina a un mondo dorato, dove la sabbia fine sembra accendersi sotto i piedi e il blu del mare si fa promessa di giornate indimenticabili.

La baia è punteggiata da stabilimenti balneari curati nei minimi dettagli, con ombrelloni ordinati e servizi che trasformano la giornata in spiaggia in un piccolo lusso. Ma il vero spettacolo arriva al tramonto, quando il cielo si infiamma e la luce trasforma ogni cosa in poesia.

Dall’alto, Castiglioncello veglia sul Quercetano con locali vivaci, ristoranti affacciati sul mare e un’atmosfera vibrante che rende l’estate toscana qualcosa di unico.

5. Cala del Leone

C’è chi la cerca e chi, per caso, la scopre. Ma nessuno dimentica Cala del Leone. Nascosta tra Calignaia e la maestosa Torre del Romito, è una delle gemme più selvagge della costa livornese e, per arrivare, occorre affrontare un sentiero che si snoda tra macchia e roccia. Ma è proprio questa “fatica” a renderla speciale, a trasformarla in un “rito d’iniziazione” per chi cerca il silenzio e la meraviglia.

Una volta lì, si apre davanti agli occhi un’insenatura segreta, protetta da falesie e dominata dal profilo del Castello Sonnino. L’acqua è trasparente, calma e invitante. Non vi sono bar né sdraio: soltanto natura e pura bellezza.

6. Spiaggia del Sonnino

Prima di arrivare a Quercianella, la Spiaggia del Sonnino assomiglia a un “rifugio nascosto” cui sii arriva scendendo una lunga scala che sembra portare in un altro mondo, dove il tempo rallenta e la pietra prende il posto della sabbia. I ciottoli, levigati dalle onde, accolgono chi cerca pace, lontano dai ritmi frenetici dell’estate più affollata.

Sopra la spiaggia, un parco ombreggiato dona frescura anche nelle giornate più calde, e la vista sul mare che si apre tra le chiome degli alberi è una delle più romantiche del litorale. Anche se il terreno non è dei più comodi, la spiaggia resta amatissima da chi sa apprezzarne il carattere schivo e la quiete che la circonda. Perfetta per letture lente, pensieri profondi e per chi ama lasciarsi sorprendere dalla semplicità.

7. Spiaggia di Antignano

Antignano è un nome che ricorre spesso tra i livornesi, ed è facile capire perché. La spiaggia accoglie famiglie, giovani con la maschera in mano, viaggiatori con lo zaino in spalla. È il mare vissuto, condiviso, parte della quotidianità e dei ricordi estivi.

Oltre al piacere del sole e del bagno, qui si apre un mondo sommerso tutto da esplorare. I fondali, ricchi di flora e fauna, invitano a immergersi e a perdersi tra pesci e anfratti rocciosi. C’è chi si limita a nuotare con maschera e boccaglio e chi si affida a veri e propri centri diving per un’esperienza più profonda.

8. Spiaggia di Quercianella

Fonte: iStock

A sud di Livorno, si apre uno scorcio che sembra dipinto: è la spiaggia di Quercianella. A renderla ancora più speciale è la sua accessibilità: chi viaggia in treno o preferisce spostarsi in autobus può scendere direttamente qui, dove la stazione si affaccia a pochi passi dal mare. Ma la vera scoperta arriva solo dopo, quando si raggiunge la linea costiera e si resta incantati da quel paesaggio che sa di Mediterraneo autentico, fatto di rocce che affiorano come sculture naturali e acque calme in cui specchiarsi.

Quercianella è il luogo ideale per chi ama il mare senza clamore, per chi cerca la quiete di un bagno al mattino presto o di un tuffo nel tardo pomeriggio: il tempo qui scorre lento, come in una vacanza che si assapora fino in fondo, già a partire da fine maggio, e poi ancora, fino a settembre inoltrato.

9. Spiaggia di Castiglioncello

A Castiglioncello la spiaggia è un paesaggio complesso, ricco, che alterna scogliere, piccoli lidi e un’intera pineta per chi ama perdersi tra i profumi della terra e la brezza del mare. È facile arrivare, anche in treno, e una volta lì ci si accorge subito di trovarsi in un luogo amato e riconosciuto da generazioni di viaggiatori.

Castiglioncello è una meta internazionale, ma non ha mai perso il suo fascino. Si può scegliere di restare sulla spiaggia oppure rifugiarsi sotto gli alberi per una passeggiata lenta, un pranzo all’ombra o un momento di silenzio.

10. Spiagge del Golfo di Baratti

C’è un punto, a sud della costa livornese, in cui la storia si intreccia con la bellezza naturale in modo quasi mistico. È il Golfo di Baratti, una mezzaluna di sabbia scura e soffice, bagnata da un mare che brilla come vetro e sorvegliata da una pineta antica. Passeggiare tra gli alberi, respirare il profumo della resina e poi raggiungere la riva è un’esperienza che rigenera.

Qui è dove si respira ancora l’anima etrusca, la stessa civiltà da cui la costa prende il nome, e che scelse proprio Baratti come uno dei suoi porti principali: ancora oggi, i resti di quel passato sono visibili a pochi passi dalla spiaggia, ampia, ideale per le famiglie, ma capace di regalare anche angoli più intimi per chi desidera pace e silenzio.