Vacanze avventura, lo spettacolare Canyon Matka nella Macedonia del Nord

Un viaggio nei Balcani può regalare panorami da favola e splendide sorprese, soprattutto se non ci si limita a fermarsi nelle località più note ma ci si dedica anche all’esplorazione dell’entroterra, regalandosi qualche deviazione dalla città.

Ad esempio, nella Macedonia del Nord è possibile ammirare un vero e proprio gioiello naturale: è il Canyon Matka, che si può visitare in giornata da Skopje e che – a vederlo – toglie il fiato. Lontano dalle rotte turistiche, questo canyon che si estende su di un’area di 500 ettari offre la possibilità di spettacolari tour in barca ma non solo: qui ci si può dedicare al trekking, fare il bagno in acque limpide, esplorare le caverne e andare per monasteri (medievali). Ci si può persino fermare nell’unico hotel lì accanto, e sorseggiare caffé al mattino dinnanzi ad un panorama difficile da dimenticare.

L’omonimo lago, all’interno del Canyon Matka, è il più antico bacino artificiale dell’intera Macedonia. Ma non c’è ovviamente “solo” l’acqua, qui. Tanto che è proprio questo piccolo paradiso, la meta che nel Paese più si presta ad una giornata tra la natura e l’avventura.

Ci sono anche dieci caverne, con una lunghezza compresa tra i 20 e i 176 metri: la Vrelo Cave è persino annoverata tra le top 77 meraviglie naturali da tutelare secondo il progetto New7Wonders of Nature. E ci sono poi i monasteri, costruiti a picco sul fiume Treska e tutti da esplorare (a cominciare dal monastero di Saint Andrew).

Ma come si raggiunge il Canyon Matka? I più avventurosi possono percorrere l’antico sentiero che ha origine dal monte Vodno (ma è necessario essere accompagnati da una guida esperta, e sapersi arrampicare). In alternativa si può prendere l’autobus da Skopje: la linea giusta è la 60, e conduce a destinazione in una mezz’oretta. O, ancora, è possibile prendere un taxi.

Qualunque sia il modo in cui ci si arriva, il panorama che si apre davanti agli occhi ha dell’incredibile: sembra un piccolo mondo incantato, questo canyon che non è lontano dalla città. Una gioia per gli occhi, un ricordo da portarsi nel cuore.