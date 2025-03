Se amate gli ambienti marini, questa è la destinazione perfetta per una gita fuori porta da Lisbona o per chi vuole esplorare la costa di Sintra ammirando la bellezza autentica del Portogallo

Fonte: iStock La spettacolare piscina naturale di Azenhas do Mar

Se esiste un angolo di mondo in cui la natura e l’uomo hanno trovato un’armonia perfetta, quello è Azenhas do Mar, un gioiello incastonato nella costa portoghese, un tempo semplice e quieto villaggio di pescatori e oggi famosa meta turistica del Paese.

Qui, le case bianche si aggrappano con eleganza alle scogliere, mentre le onde dell’Atlantico si infrangono con forza sulla riva, creando un concerto di suoni che accompagna ogni passo chi passeggia sulla sabbia dorata della costa. Il villaggio, con il suo fascino senza tempo, sembra uscito direttamente da una cartolina, una destinazione che non solo promette meraviglie, ma le offre con generosità: tra queste, la spettacolare piscina naturale.

La piscina naturale, il cuore di Azenhas do Mar

Oltre alle viuzze pittoresche del villaggio del Portogallo e alla costa, il vero cuore pulsante di Azenhas do Mar, come già accennato, è senza dubbio la sua piscina naturale, una delle più spettacolari d’Europa. Scavata nella roccia, questa vasca si riempie ogni giorno con l’acqua salata dell’oceano, grazie alle maree.

Qui non si nuota solo in una piscina, si vive un’esperienza unica: mentre le onde si infrangono sugli scogli, si è circondati da una vista spettacolare sulla scogliera e il mare che si estende all’infinito. È un luogo magico dove la forza della natura e la bellezza del paesaggio si fondono in un abbraccio senza pari.

Un villaggio sospeso nel tempo: cosa vedere ad Azenhas do Mar

Ma, per quanto simbolica e peculiare, Azenhas do Mar non è solo la sua piscina naturale: infatti, il villaggio, con la sua architettura incantevole, è un viaggio nel passato, dove il tempo sembra rallentare e il ritmo frenetico del mondo moderno non ha spazio. Le stradine strette e pittoresche, che si snodano tra le case bianche dai tetti rossi, sono un invito a passeggiare senza fretta, esplorando ogni angolo di questo angolo di paradiso portoghese, ben lontano dal tram tram delle più grandi città quali Lisbona o Porto. Le piccole terrazze affacciate sul mare, inoltre, offrono una vista mozzafiato che si estende all’infinito, regalando momenti di pura serenità, un viaggio indimenticabile per chi ama i soggiorni al mare in totale relax.

Azenhas do Mar è dunque una destinazione che ha tanto da offrire, oltre alla piscina naturale: il belvedere panoramico, che si affaccia sull’intero villaggio e sul mare, è un luogo perfetto per scattare fotografie memorabili e per lasciarsi rapire dalla bellezza del paesaggio. Anche gli amanti della gastronomia non resteranno delusi e, d’altronde, si sa che mangiare male in Portogallo è assolutamente impossibile!

In ogni angolo del villaggio, infatti, i ristoranti accolgono i visitatori con piatti freschissimi di pesce, tra cui il celebre bacalhau à brás e le sardine alla griglia – avrete l’impressione che il pesce vi sia saltato nel piatto direttamente dall’Oceano! Accompagnati da un bicchiere di vino verde, questi piatti vi faranno innamorare ancora di più di questo luogo dove troverete il piacere di una vacanza immersi nella natura e nella cultura di un Paese che ha sempre tanto da mostrare per lasciare chi lo visita letteralmente a bocca aperta.