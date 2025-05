Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

Fonte: iStock L'isola di Assateague dove i cavalli corrono selvaggi

Ci sono luoghi nel mondo che sono molto più di posti incredibili; a vederli sembra quasi non possano esistere e invece ci sono… e si possono visitare. Uno di questi è Assateague, un’isola lunga e sottile tra il Maryland e la Virginia dove la natura detta il suo ritmo. Un vero e proprio paradiso in cui mandrie di cavalli liberi e selvaggi corrono tra le dune. Considerata una riserva naturale, è certamente la meta per godersi l’anima dell’oceano Atlantico tra spiagge bianche e poesia.

Scoprire Assateague, l’isola dove i cavalli corrono selvaggi

Assateague è una meraviglia naturalistica da non perdere: l’isola dà modo di entrare in contatto con l’anima più selvaggia in cui non sono gli uomini, ma gli animali a dettare i ritmi. Il rumore della città qui svanisce ed è sostituito dal richiamo del falco pescatore e dal profumo salmastro della brezza oceanica.

I veri protagonisti di questa perla degli Stati Uniti divisa tra Maryland e Virginia? Ovviamente i leggendari cavalli selvaggi di Assateague. Lascia perdere l’immagine di dolci pony da accarezzare e creature da fiaba, loro risultano discendenti selvaggi che vivono in libertà e non sono abituati al contatto con l’uomo. Si dividono in mandrie e risultano organizzati in piccoli gruppi con leader, gerarchie e dinamiche che raccontano molto della razza.

Accanto ad essi, però, è indubbia la bellezza delle spiagge di Assateague, altrettanto selvagge e autentiche. Non ci sono, ovviamente, stabilimenti, ma qui non è raro avvistare delfini o semplicemente rilassarsi. Ad arricchire il fascino delle spiagge ci pensano le dune dove crescono piante resistenti al sale e al vento. Non è neppure raro scorgere una volpe rossa o un cervo mentre ci si avventura nei sentieri della natura.

Fonte: iStock

Un evento imperdibile si svolge sul territorio annualmente nel mese di luglio: il Pony Peening. I cosiddetti “Saltwater Cowboys” radunano la mandria del lato Virginia e la guidano attraverso l’acqua fino all’isola di Chincoteague. È una vera e propria cavalcata epica, seguita da un’asta benefica che finanzia la protezione dei cavalli. Un evento che unisce storia, folklore e comunità.

Gli amanti della vita outdoor non potranno resistere ai numerosi sentieri escursionistici ben segnalati e immersi nella vegetazione; si possono percorrere a piedi o in bici. È persino possibile organizzare un campeggio, basterà informarsi sulle aree attrezzate dove dormire sotto le stelle a due passi dall’oceano.

Dove si trova Assateague e come raggiungerla

Assateague Island è un’isola posizionata sulla costa orientale degli Stati Uniti. Si affaccia direttamente sull’oceano Atlantico e si estende a cavallo tra il Maryland e la Virginia. È lunga circa 60 chilometri e a vederla si nota la sua struttura a barriera che separa la terraferma dalle acque salate.

Per raggiungerla l’opzione migliore è noleggiare un’auto partendo da Ocean City, attraversando poi il Verrazano Bridge che collega direttamente alla zona nord gestita dal National Park. Chi invece preferisce raggiungere l’area più selvaggia a sud, allora potrebbe partire da Chincoteague. L’aeroporto più vicino è comunque il Salisbury Regional Airport a circa un’ora di strada dall’isola. Una volta arrivati qui si può proseguire con la propria auto, oppure a piedi o noleggiando una bici per percorrere i numerosi sentieri.