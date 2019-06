A Sommarøy, in Norvegia, gli abitanti aboliscono gli orologi: qui il tempo non esiste

editato in: da

A Sommarøy, isola nel nord della Norvegia, la vita scorre pacifica senza bisogno di scandire il tempo. E questo succede da sempre perché qui il sole, per 69 giorni all’anno, non tramonta affatto.

Non a caso la chiamano “l’isola dell’estate”, un luogo unico al mondo dove la stagione estiva non ha notti per dormire, ma solo giorni di piena luce. Gli isolani non sono affatto disturbati da questa situazione, tant’è che a qualunque ora del giorno, e della notte che non c’è, lavorano, giocano, cenano, pranzano. Tutto senza bisogno di orologi, considerati dalla maggioranza degli abitanti una seccatura.

E ora gli stessi isolani rivendicano il diritto a rinunciare per sempre al tempo, trasformando Sommarøy in una “time-free-zone” riconosciuta. Per riuscirci hanno lanciato una petizione supportata da Visit Norway e Northern Norway Tourist Board, e se la richiesta dovesse essere accettata dal governo, la loro vita, soprattutto per quanto riguarda ore di scuola e di lavoro, subirà dei cambiamenti. Difatti non ci sarebbero più orari fissi.

Sommarøy, in Norvegia, potrebbe diventare, così, una meta molto appetibile per i turisti in cerca di relax. Ossessionati come siamo dall’idea di non avere abbastanza tempo a disposizione, in un luogo simile, dove gli orologi sono appesi a un ponte per volontà degli abitanti, potremmo davvero ritrovare la pace. Anche perché, di fatto, il tempo non esiste indipendentemente dalla percezione.

Diceva a tal proposito Sant’Agostino d’Ippona: “Cos’è dunque il tempo? Se nessuno m’interroga, lo so; se volessi spiegarlo a chi m’interroga, non lo so. Questo però posso dire con fiducia di sapere: senza nulla che passi, non esisterebbe un tempo passato; senza nulla che venga, non esisterebbe un tempo futuro; senza nulla che esista, non esisterebbe un tempo presente…”. Il tempo, infatti, pur essendo percepito come qualcosa di lineare, che dal passato va verso il futuro, non è reale, lo dimostra anche la fisica. Difficile concepirlo in una società come la nostra, scandita da tempi frenetici, eppure non tutti hanno bisogno di orologi!

In definitiva, una vacanza a Sommarøy è quel che ci vuole per vivere un’esperienza quasi parallela, in un luogo dove si vive letteralmente alla giornata, assaporando ogni singolo momento, senza stress.