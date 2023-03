I voli più costosi del mondo in questo 2023

Fonte: iStock I voli più cari del mondo

Solo pochi giorni fa vi avevamo accennato che l‘estate del 2023 si preannuncia caotica come quella dell’anno precedente, ma anche a rischio prezzi più bassi dell’anno scorso ma comunque più elevanti rispetto al periodo pre-Covid. Premesse che, seppur continuando a viaggiare perché i mesi di fermo hanno aumentato il desiderio di farlo, non rassicurano di certo i viaggiatori.

Ma oltre alle persone più comuni c’è una fetta di turisti che può avvalersi di un budget apparentemente senza fondo. Ed è proprio partendo da questo presupposto che la nuova compagnia aerea tedesca ALPEN AI, che offre voli panoramici sulle Alpi, ha pubblicato uno studio sui biglietti aerei di prima classe più costosi del mondo.

È stata perciò effettuata un’analisi su base mondiale relativa ai prezzi dei biglietti per i posti di prima classe e, da tale studio, sono emerse le cinque rotte di andata e ritorno senza scalo con il maggior numero di vantaggi, ma al contempo il prezzo più alto in questo momento. Scopriamo insieme quali sono i cinque voli di prima classe più costosi nel 2023 e di quali compagnie.

La quinta e la quarta tratta più costosa del mondo

Secondo lo studio condotto, al quinto posto di questa classifica risiede il volo transatlantico di oltre 11 ore di Virgin Atlantic dall’aeroporto londinese di Heathrow (LHR) a Los Angeles (LAX). Il volo di prima classe arriverebbe a costare quasi 20.000 euro ma, compresi nel prezzo, ci sono alcuni vantaggi extra come dei veri e propri letti, piatti e pasti à la carte, accesso a spazi di un certo livello come lounge e bar e ingresso alla Clubhouse prima dell’imbarco.

La quarta posizione è invece occupata dal volo Londra (LHR) – Hong Kong (HKG) di Cathay Pacific. I viaggiatori di prima classe ci trascorrono più di mezza giornata (12,5 ore) e per un prezzo a tratta di 20.000 euro (totale 40.000). Tuttavia, pur essendo decisamente costosa i servizi, per i clienti che possono permetterseli, sono più che soddisfacenti: la compagnia promette un letto più morbido del cielo, selezioni di vini da una premiata cantina, un sistema di intrattenimento in volo all’avanguardia e molto altro ancora.

Il podio

Il terzo gradino del podio dei voli più costosi del mondo è occupato da Korean Air che con il suo Airbus A380 vola d New York City (JFK) e Seoul, Corea del Sud (ICN) con biglietti di prima classe che arrivano fino a 30 euro al minuto (e per quasi 16 ore di navigazione, quindi più di 21.000 euro). In volo sono presenti una serie di intrattenimenti, molta privacy e comodi sedili che possono reclinarsi per dormire con il semplice tocco di un pulsante.

Medaglia d’argento per Emirates e per il volo Los Angeles (LAX) Dubai (DXB) e viceversa che ha un costo di quasi 30.000 euro. L’aeromobile, con circa 16 ore nei cieli, include l’accesso a uno speciale bagno termale con saponi e creme esclusivi e una doccia benessere completamente attrezzata. I passeggeri possono persino chiedere al loro assistente di volo di trasformare la suite in cui soggiornano in uno spazio per dormire a tutti gli effetti per assicurarsi che arrivino riposati a destinazione.

Il volo in prima classe più caro del mondo è di Etihad Airways e va da New York City (JFK) ad Abu Dhabi (AHU). 12,5 ore che offrono vantaggi come una suite di 40 metri quadrati sul ponte superiore dell’Airbus A380 con una camera da letto separata con letto queen-size e bagno privato, nonché servizio di autista per l’aeroporto e assistenza permanente da parte di un maggiordomo personale. Il costo? Quasi “appena” 63.000 euro.