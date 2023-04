Ville Aperte, lo speciale evento di primavera in Brianza

Fonte: Ufficio Stampa - Ph: Andrea Butti Villa Bernasconi a Cernobbio, in provincia di Como

Ville Aperte in Brianza taglia il nastro di una 21esima edizione che afferma la propria eccezionalità fin dalla formula in due tempi per due stagioni, con un assaggio primaverile della ricchissima kermesse prevista per l’autunno, in programma nei due weekend del 29 aprile e del 7 maggio. Dedicato alle ville di delizia e alle dimore storiche, l’evento primaverile vede spalancarsi le porte di 33 splendidi e maestosi edifici in 28 Comuni, sparsi nelle 5 province lombarde di Monza e Brianza, Lecco, Como, Città Metropolitana di Milano e Varese.

Alla scoperta delle ville di delizia e delle dimore storiche in Brianza

Oggetto di un percorso che mira al loro inserimento nella lista dei luoghi e dei monumenti Patrimonio dell’Umanità UNESCO, le cosiddette ville di delizia sono quelle dimore di pregio costruite a partire dal XVI al XIX secolo dalle famiglie nobiliari milanesi, che trascorrevano lunghi periodi di vacanza e riposo in Brianza (qui 10 foto che te la faranno amare), beneficiando del clima particolarmente salubre presente a nord di Milano.

Le sale affrescate, i passaggi nascosti, i vialetti e le serre erano tra gli spazi adatti a diverse attività di svago, come ad esempio la caccia, i giochi e le feste, che contribuivano a rendere piacevole la permanenza e a mostrare agli ospiti la ricchezza e il potere dei proprietari.

Come villa rappresentativa dell’edizione 2023 è stata scelta la dimora conosciuta come Palazzo Rasini a Cavenago di Brianza. Costruito a partire dal XVI secolo e modificato nelle epoche successive, questo gioiello custodisce importanti cicli di affreschi e stucchi, realizzati tra ‘500 e ‘700 da celebri pittori.

L’elenco delle aperture dell’edizione primaverile

Di seguito l’elenco delle ville di delizia e delle dimore storiche che si potranno ammirare durante l’edizione primaverile della kermesse, inaugurata con un concerto gratuito, a cura della Filarmonica Paganelli ‘79, che si terrà nel cortile interno di Palazzo Rasini. L’edizione autunnale amplierà la panoramica su musei, edifici religiosi, vie d’acqua, architettura industriale, piccoli borghi e tanti altri siti culturali ricchi di bellezze nascoste, che faranno da ricca cornice alle dimore artistiche.

Ville in provincia di Monza e Brianza

Palazzo Rasini, Cavenago di Brianza

Reggia di Monza, Monza

Villa Reale Teatro di Corte, Monza

Palazzo Arese Borromeo, Cesano Maderno

Villa Cusani Traversi Tittoni (usata come set dai Maneskin), Desio

Villa Taverna, Triuggio

Villa Borromeo d’Adda, Arcore

Palazzo Rezzonico, Barlassina

Villa Zari, Bovisio Masciago

Villa Antona Traversi, Meda

Ville in provincia di Milano

Villa Visconti Borromeo Litta, Lainate

Castelletto di Cuggiono, Cuggiono

Villa Annoni, Cuggiono

Villa Ghirlanda Silva, Cinisello Balsamo

Villa Casati Stampa di Soncino, Cinisello Balsamo

Casa Bassi, Trezzo sull’Adda

Villa Arconati, Bollate

Ville in provincia di Como

Villa Adelaide, Alserio

Villa Carcano, Anzano del Parco

Villa Ceriani – Museo diffuso Dolores Puthod, Lomazzo

Villa Cagnola La Rotonda, Inverigo

Villa Majnoni d’Intignano, Erba

Villa Imbonati, San Fermo della Battaglia

Villa La Clerici, Erba

Villa Bernasconi, Cernobbio

Ville in provincia di Lecco e Varese