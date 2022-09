10 foto che ti faranno innamorare della Brianza

Per chi non c’è mai stato è una vera perla da scoprire, ricca di paesaggi da lasciare senza fiato e di angoli nascosti da visitare e di cui innamorarsi a prima vista. Parliamo della Brianza, uno scrigno di tesori uno più bello dell’altro e di immagini da cartolina da portare per sempre con voi. Che si tratti di monumenti, vedute e paesaggi naturali dalla bellezza e dal fascino senza tempo o di antiche costruzioni cariche di mistero, una cosa è certa, la Brianza sa davvero conquistare chiunque la visiti. Una terra in cui perdersi e da cui farsi ammaliare come nel caso del bellissimo Parco del Curone (in foto). Un piccolo tesoro verde fatto di sentieri, torrenti e scorci di natura indimenticabile, per una gita che saprà meravigliare grandi e piccini.