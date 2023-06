È raffinata ed è anche la città più vivibile del mondo

Appassionata di storie e di viaggi, scrivo da quando ne ho memoria. Quando non sono in giro o al pc, riempio di coccole i miei amati gatti.

Qual è la città più vivibile del mondo? Non ci sorprende scoprire che si tratta di una grande capitale europea, un luogo ricco di meraviglie che continua a conquistare i turisti, senza mai smettere di incantare anche chi ci abita: stiamo parlando di Vienna, che con il suo fascino incredibile è tra le mete più amate per le vacanze – e non solo. Secondo un nuovo sondaggio, infatti, è qui che si vive meglio. Scopriamo qualcosa in più.

Vienna, la città più vivibile del mondo

Non è la prima volta che la capitale austriaca viene eletta città più vivibile del mondo: stavolta, questo prestigioso titolo arriva alla conclusione di un sondaggio pubblicato sulla rivista Monocle, al quale ha fatto seguito la classifica stilata dall’Economist Intelligence Unit (EIU). Insomma, non sembrano proprio esserci dubbi sul fatto che Vienna sia uno dei posti al mondo in cui la qualità della vita è davvero alta. I fattori presi in considerazione nel sondaggio sono la stabilità, l’assistenza sanitaria, la cultura e l’ambiente, l’istruzione, le infrastrutture e molto altro.

“Tutte le grandi cose iniziano nelle città – e solo una città vivibile per i suoi abitanti può essere anche una città attraente per i turisti. Vienna brilla ancora una volta nelle recenti indagini sulla qualità della vita nel 2023. La sua architettura imperiale, gli splendidi spazi verdi, la ricca cultura e l’impegno per uno sviluppo urbano sostenibile le valgono questi meritati riconoscimenti” – ha affermato Norbert Kettner, CEO dell’Ente del Turismo della capitale austriaca, invitando i viaggiatori a scoprire questa città incredibilmente bella.

Il fascino senza tempo di Vienna

In effetti, Vienna è molto di più che una città vivibile: è fascino, magia, incanto. C’è chi pensa ad essa come alla splendida capitale dell’età imperiale, quando i lussuosi palazzi del centro storico aprivano le loro sale riccamente decorate per balli e feste magnificenti, proprio come nel film sulla Principessa Sissi. E chi invece la vede come una città moderna, che punta alla sostenibilità e ad una società sempre più tecnologicamente avanzata. Non sono che due dei mille volti di questo luogo ancora ricco di sorprese, che i turisti continuano ad apprezzare.

Tra i monumenti iconici di Vienna c’è la Cattedrale di Santo Stefano, divenuto uno dei suoi simboli più famosi: l’imponente guglia medievale del campanile, che svetta verso il cielo con i suoi 136 metri, è infatti ciò che prima salta all’occhio ammirando il profilo della città. E a proposito di Sissi, chiunque passi da qui deve assolutamente visitare il Castello di Schönbrunn, celebre reggia che ha ospitato i momenti più belli – culturalmente parlando – della storia della capitale austriaca. Pur essendo una grande città, Vienna non manca di bellissimi parchi: il più celebre è il Prater, che sembra un mondo a sé stante. Oltre ai giardini pubblici, infatti, accoglie un parco divertimenti, un museo e un planetario.

La scena culturale viennese, infine, è una delle più vivaci d’Europa. Ricca di musei, teatri e sale da concerto, ospita spesso eventi internazionali che attirano turisti da ogni angolo del mondo. La città è la meta ideale per gli amanti della musica e dell’arte, ma anche per chi ama le atmosfere squisitamente romantiche che si possono vivere nel centro storico, passeggiando tra le viuzze e fermandosi in qualche caffè viennese, dove assaporare della buonissima pasticceria. Insomma, non ne vale davvero la pena?