Il “sogno” delle balene nel cielo di Kiev. L’effetto è spettacolare

editato in: da

Video di: Maxim Garifullin

Il cielo di Kiev si riempie di balene che nuotano sospese nell’aria. Un’immagine poetica, onirica, piena di speranza, che ha subito conquistato il popolo del web. Tant’è che il video pubblicato online è diventato in brevissimo tempo virale.

D’altronde si dice che le balene siano profondamente connesse alle emozioni e che simboleggino, tra le altre cose, la profondità emozionale e la chiarezza emotiva, mentre chi ne è attratto viene spesso descritto come una persona molto sensibile o destinata a impegnarsi per cause nobili e a prendersi cura degli altri.

Si racconta che il loro totem trasmetta calma e serenità, perché la balena è anche collegata alla consapevolezza di sé e del mondo circostante, e dato che è connessa alle profondità (emotive) degli oceani, è un animale che ci invita ad abbracciare l’ignoto anziché averne timore.

Fra l’altro molti popoli nel corso dei secoli hanno riconosciuto a questo animale un grande valore, per esempio i Nativi Americani e i Celti le ritenevano depositarie della memoria del Pianeta, in quanto creature molto antiche. Per alcune popolazioni nordiche la balena era un potente simbolo totemico, che veniva riportato sugli oggetti sacri utilizzati nei vari rituali.

Presso numerose tribù le balene erano considerate un simbolo di nascita e di creazione di tutte le cose, per altri rappresentavano la devozione alla comunità, l’importanza dell’equilibrio interiore, la coscienza.

Insomma, un animale sacro ricco di simbologie importanti, che evidentemente anche ai tempi odierni riesce a far vibrare corde sottili, risvegliando emozioni profonde.

Ne è la dimostrazione questo video che le vede protagoniste di un vero e proprio sogno ad occhi aperti, condiviso da moltissime persone in tutto il mondo. Emozioni che potrebbero avere a che fare anche con la speranza in un futuro migliore, affinché Kiev, e con essa tante altre città di tutto il Pianeta, possano tornare a gioire dopo la tempesta.

Ci auguriamo che gli antichi avessero ragione e che vederle nuotare nel cielo della capitale dell’Ucraina sia in qualche modo di buon auspicio per il mondo intero. Quello che è certo è che il video non lascia indifferenti, ma è assolutamente unico e spettacolare.