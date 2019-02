Non è mai una garanzia, il whale watching (l'avvistamento delle balene): a volte capita di salpare per una crociera d'avvistamento e di trascorrere intere ore senza vedere alcun cetaceo. Tuttavia, ci sono posti in cui ammirare le balene che escono dall'acqua, o che nuotano placide nel mezzo dell'oceano (o del mare), è più semplice. Ecco quali sono gliin cui si ha più possibilità di vederle: uno è persino in Italia!