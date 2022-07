Viaggi in auto: quest’anno sono davvero cari

Sono stati due anni difficilissimi per il settore turistico, con la quasi totale chiusura delle frontiere e il blocco dei viaggi: ora finalmente si riparte, ma sono ancora molti gli italiani che preferiscono non allontanarsi troppo da casa, scegliendo qualche splendida località del nostro Paese. L’idea è anche quella di risparmiare un po’, spostandosi in auto. Ma il caro benzina ha colpito duramente persino sulle vacanze.

Viaggi in auto, il costo è esorbitante

La pandemia ci ha permesso di riscoprire i viaggi di prossimità, una tendenza che mira a valorizzare il nostro immenso patrimonio culturale e paesaggistico invece di prediligere mete lontane. Insomma, molti italiani hanno sfruttato le ultime vacanze per esplorare luoghi non troppo distanti da casa, tra borghi da sogno e bellissime spiagge che non hanno nulla da invidiare alle destinazioni più esotiche. Ma ora c’è un nuovo ostacolo da tenere in considerazione: il prezzo da sostenere per chi vuole spostarsi in auto.

Il caro benzina degli ultimi mesi si sta infatti facendo sentire sempre più duramente proprio in occasione delle vacanze. A quanto pare, il taglio delle accise varato dal Governo e poi prorogato per l’estate non sembra aver sortito gli effetti sperati: prendere l’automobile è ancora un costo proibitivo per moltissime persone. È il Codacons a rivelarlo con maggior chiarezza, grazie ad un’indagine condotta sulle abitudini degli italiani e sull’effetto che gli aumenti del costo del carburante ha sugli spostamenti.

La tratta italiana più lunga presa in considerazione è la Bolzano-Trapani, un viaggio di quasi 1.650 km. Stando alle stime dell’associazione dei consumatori, quest’anno uno spostamento del genere richiede circa 400 euro di rifornimento (andata e ritorno), un aumento di ben 83 euro rispetto alla spesa che avremmo dovuto sostenere la scorsa estate su questo stesso tragitto. “Oggi un litro di benzina costa oltre un quarto in più rispetto allo stesso periodo del 2021″ – informa il Codacons, portando altri dati a sostegno delle sue affermazioni – “Per un pieno di benzina si spendono in media 22,5 euro in più, spesa che sale a +27,4 euro per un pieno di gasolio”.

Vacanze low cost, un’impresa (quasi) impossibile

C’è dunque un modo per risparmiare un po’ nelle vacanze di quest’anno? Sebbene da una recente indagine sia emerso che molti italiani hanno intenzione di fare il viaggio di una vita, quello per il quale non si badano a spese, è pur vero che almeno sugli spostamenti si spera di poter ridurre un po’ i costi. Viaggiare in auto, come abbiamo visto, non sembra essere la soluzione. Ma prendere l’aereo non è molto meglio: oltre al caos che sta colpendo aeroporti e compagnie aeree a livello internazionale, c’è da tenere in considerazione che i vettori low cost stanno aumentando notevolmente le tariffe per i propri servizi aggiuntivi, facendo lievitare il prezzo finale del biglietto per i passeggeri.

E il last minute? Fino a poco tempo fa, questa era la strategia perfetta per fare vacanze in economia, approfittando delle offerte dell’ultimo momento – bastava solo un po’ di flessibilità e uno spirito più avventuriero. Oggi, tuttavia, si è scoperto che non è più così vantaggioso prenotare appena prima della partenza: un’altra eredità della pandemia, che ha spinto gli operatori del settore turistico ad aumentare le tariffe last minute per fronteggiare una richiesta sempre maggiore da parte dei viaggiatori. Insomma, sembra proprio che – almeno per quest’anno – ci si debba rassegnare a spendere un po’ di più e a fare economia eventualmente su altri fronti.