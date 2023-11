Manca pochissimo al Ponte dell'Immacolata, e se non avete ancora deciso cosa fare potete prendere spunto da queste idee last minute per una gita fuori porta. Amate gli sport sulla neve? Non perdete l'occasione per concedervi la prima sciata della stagione : in Valle d'Aosta, ad esempio, il(in foto) ha già aperto, con numerose piste innevate ed impianti di risalita in funzione.