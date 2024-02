Perché questo tipo di vacanza è sempre più gettonato

C'è chi non rinuncia alla comodità di un hotel, e chi invece preferisce la più totale libertà: ecco perché le vacanze in camper sono un trend in crescita

Non esiste un unico modello di vacanza, bensì tanti modi diversi di viaggiare, che rispecchiano in pieno le nostre personalità: c’è chi preferisce il lusso e aspetta le ferie solo per godersi un po’ di relax, chi invece ama l’avventura zaino in spalla e non si ferma mai, passando da una meta all’altra. Negli ultimi anni, un trend in particolare è in continua crescita. Stiamo parlando della vacanza in camper, il mix perfetto di comodità e voglia di libertà. Scopriamo qualcosa in più.

Sempre più turisti scelgono la vacanza in camper

Una ricerca condotta da Yescapa, nota piattaforma di camper-sharing, rivela che sono ben 125mila gli italiani che, nel corso del 2023, hanno visitato il sito e creato il proprio profilo, con l’intenzione di provare una vacanza alternativa. Naturalmente, questo non è un fenomeno che riguarda solo il nostro Paese: i dati globali parlano chiaro, lo scorso anno ci sono stati circa 2 milioni di nuovi iscritti. Insomma, è camper-mania. Ma a cosa è dovuto il successo di questo tipo di viaggio, a bordo di un grande quattro ruote dotato di ogni confort?

I vantaggi sono innegabili: sembra quasi di essere a casa propria, potendo portare con sé tutto quello di cui si ha bisogno per vivere qualche settimana senza necessità di preparare le valigie. Sebbene gli spazi siano piuttosto ristretti, non si è in una camera d’albergo ma in un vero e proprio appartamento in miniatura, con la propria cucina, un letto comodissimo e un bagno privato. Tutto questo, però, pur rimanendo tranquillamente in mezzo alla gente: vanno infatti per la maggiore i campeggi, dove ci si può collegare alla rete elettrica e, nei momenti di libertà, stringere nuove amicizie con i “vicini” di camper.

Ma il vero segreto della vacanza in camper è la piena libertà di movimento. Si può viaggiare on the road, senza dover pensare al posto in cui si dovrà trovare un letto a fine giornata. Ed è meraviglioso cambiare meta in continuazione, sfruttando una vacanza – seppur breve – per visitare tanti luoghi diversi e fare così il pieno di avventure. Il camper si rivela il mezzo ideale per le famiglie, perché si possono avere tutte le comodità a portata di mano (un’ottima idea soprattutto con i bimbi piccoli), ma anche per chi ama le attività outdoor o semplicemente per chi vuole godersi un viaggio slow alla scoperta di tante splendide destinazioni diverse.

Vacanza in camper, le mete più gettonate

La ricerca di Yescapa ci permette di fare luce su quali sono le mete più gettonate per le vacanze in camper, sulla base dei luoghi in cui il noleggio è più richiesto. Gli italiani si dividono (quasi) equamente tra chi sceglie le bellezze nostrane e chi, invece, preferisce andare un po’ più distante: nel 2023, il 40% degli utenti ha prenotato un camper in Italia, mentre il restante 60% ha optato per l’estero. Entrando un po’ più nel dettaglio, i Paesi che hanno attratto maggiormente l’interesse dei camperisti sono stati la Spagna e il Portogallo.

Per quanto riguarda la Spagna, il 21% delle prenotazioni ha riguardato le Canarie. Spiagge da sogno, paesaggi dove la natura è ancora incontaminata, un’eterna primavera e un po’ di vita notturna: l’arcipelago al largo delle coste africane ha proprio tutto. Chi ha scelto il Portogallo, invece, si è recato nel 16% dei casi a Lisbona, approfittando dell’occasione per visitare anche alcune delle più belle spiagge affacciate sull’oceano Atlantico. E in Italia? Vanno per la maggiore le grandi città, con Milano e Roma in testa (rispettivamente il 10% e l’8% delle prenotazioni), mentre chi cerca il caldo opta per la Sardegna (6%) o per la Sicilia (5%).