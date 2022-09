Tutte le novità che ci attendono in una delle città top d’Italia

Genova è una città dai mille volti: il suo incredibile fascino barocco, le atmosfere più rumorose del porto e la vivacità del centro storico, tutto contribuisce a renderla un luogo magico per i tanti turisti che ne affollano i caruggi, alla scoperta delle sue bellezze. E con l’autunno arrivano anche tante novità, sotto forma di una miriade di appuntamenti assolutamente da non perdere.

Genova, tutto pronto per il Salone Nautico

Uno degli eventi più strettamente legati alle atmosfere marinare di Genova è il Salone Nautico, giunto ormai alla sua 62esima edizione. La più importante fiera internazionale della nautica rinnova il suo appuntamento d’inizio autunno, con una ricca esposizione di oltre 1.000 imbarcazioni e ben 998 brand rappresentati. Il tutto, naturalmente, in una cornice spettacolare: è infatti il porto di Genova ad accogliere i natanti, con un’ampia area espositiva che prevede oltre 100mila metri quadri di spazio in acqua.

Sono tantissime le novità che esperti del settore e semplici curiosi possono scoprire in occasione dell’attesissimo Salone, che si svolge dal 22 al 27 settembre 2022. Grande attenzione, quest’anno, anche al design: il layout del festival, completamente rinnovato, integra già il capolavoro in divenire del celebre architetto Renzo Piano, che sta lavorando attivamente al completamento del Waterfront di Levante. Presto, lo skyline della città cambierà completamente e il Salone stesso guadagnerà nuovi spazi espositivi, oltre a numerosi servizi che accoglieranno un maggior numero di visitatori.

Il Fuori Salone di Genova

Appassionati di mare in arrivo da ogni angolo del mondo non si lasciano certo sfuggire l’opportunità di ammirare i piccoli e grandi natanti pronti a salpare le ancore, ma le sorprese non terminano certo qui. Il Fuori Salone accende i riflettori sull’intera città, con tanti eventi collaterali per grandi e piccini: spettacoli musicali, giochi pirotecnici ed iniziative culturali si dipanano tra il porto e il centro storico, regalando ore di puro divertimento – sempre senza dimenticare la vocazione marinara di Genova, naturalmente.

Si inizia giovedì 22 settembre con Onda su onda, uno spettacolo di fuochi d’artificio che illumina Piazza De Ferrari: la serata è a tema karaoke, con tantissime canzoni dedicate – ovviamente – al mare. Un altro appuntamento imperdibile, soprattutto per i più piccini, è lo spettacolo aereo Sirene e altre meraviglie, che si tiene sabato 24 settembre, sempre in Piazza De Ferrari. Acrobati e giochi d’acqua sono al centro della serata, per un divertimento senza confini.

Ma l’evento più sorprendente è senza dubbio quello previsto per domenica 25 settembre: si tratta di sei tour guidati alla scoperta del centro storico di Genova, dal titolo Sulle onde del mare. Questi percorsi tematici, che hanno come fil rouge il mare e i suoi segreti, si snodano tra i caruggi in un viaggio senza tempo, raccontando dei tanti personaggi famosi che hanno solcato proprio queste acque. Per poter prendere parte alle visite guidate occorre prenotarsi sul sito ufficiale e versare un piccolo contributo di 2 euro.

Le novità dei Rolli Days 2022

L’autunno, a Genova, porta con sé anche il celebre appuntamento con i Rolli Days, che omaggiano i suggestivi Palazzi dei Rolli sin dal loro riconoscimento come Patrimoni dell’Umanità UNESCO. Dal 14 al 16 ottobre 2022, le antiche residenze nobiliari aprono i battenti per accogliere i numerosi visitatori pronti a riversarsi tra le viuzze della città, per ammirare le loro splendide facciate barocche e le preziosissime opere d’arte custodite tra le loro mura. E, come già accaduto in primavera, anche stavolta l’evento è strettamente correlato ad un’altra importante manifestazione, la mostra intitolata Rubens a Genova.

Un’ampia collezione di opere, tra cui 20 dipinti appartenenti al celebre pittore fiammingo Peter Paul Rubens, sono esposte a Palazzo Ducale dal 6 ottobre 2022 al 23 gennaio 2023. Esattamente 400 anni fa, infatti, l’artista pubblicava il suo volume Palazzi a Genova: una vera e propria mappa delle più suggestive residenze nobiliari della città, per la prima volta raccontate a livello internazionale in quanto considerate il più elegante modello di dimora per il perfetto gentiluomo europeo. Seguendo le orme di Rubens, si può ora ammirare quei palazzi che tanto l’avevano affascinato, ispirandone quadri meravigliosi.

Gli altri eventi imperdibili a Genova

Se il Salone Nautico e i Rolli Days sono tra gli appuntamenti genovesi più amati dai turisti, ci sono molte altre manifestazioni che la città si prepara ad accogliere, per un autunno ricco di sorprese. È il caso della mostra intitolata Adelaide Ristori – Alta Moda e Teatro, dedicata ad una grande attrice italiana dell’Ottocento, celebrata persino dalla Regina Vittoria. In scena dal 29 settembre 2022 al 22 gennaio 2023, presso Palazzo Lomellino, si possono ammirare i costumi di scena e lo splendido materiale d’archivio che raccontano la storia di una delle prime star mondiali del teatro.

Per gli amanti della lettura, invece, l’evento da non perdere è il Book Pride, organizzato dal 30 settembre al 2 ottobre presso Palazzo Ducale. Il festival dell’editoria indipendente italiana è quest’anno dedicato alle Moltitudini, con decine di espositori e tante iniziative in calendario. Grandi e piccini possono poi entusiasmarsi davanti alle mille avventure portate in scena dal Festival della Scienza, in programma dal 20 ottobre al 1° novembre con tanti appuntamenti sparsi per tutta la città. Si tratta di un evento dedicato alla divulgazione scientifica per ogni età, con il tema dell’anno che è incentrato sui Linguaggi e le loro infinite sfumature.

C’è spazio, naturalmente, anche per lo sport: il 19 novembre, Genova (che nel 2024 rivestirà il ruolo di Capitale Europea dello Sport) ospita il match di rugby Italia – Sudafrica, presso lo stadio Luigi Ferraris. E per quanto riguarda il vasto complesso museale della città? Una delle novità salienti dell’anno è la riapertura di Palazzo Rosso, rimasto chiuso per due anni a causa di alcuni interventi di restauro. I visitatori sono già tornati ad ammirare le splendide opere in esso custodite, tra cui le ricche decorazioni dell’appartamento privato di Anton Giulio Brignole Sale.

Chi invece vuole approfittare degli ultimi giorni caldi per esplorare il centro di Genova, non c’è che l’imbarazzo della scelta. Dai caruggi che profumano di mare e di focaccia ai bellissimi parchi storici da visitare, passando per la lunga camminata verso il Porto Antico o per quella che conduce al coloratissimo borgo marinaro di Boccadasse, sempre con una meravigliosa vista sulle acque turchesi. E per un panorama mozzafiato, non resta che salire sulla funicolare Zecca-Righi, da cui la vista si spinge in lontananza, mentre ci si arrampica tra le colline fuori città.