Natale sul treno più iconico del mondo: per la prima volta puoi farlo

Per la prima volta, in occasione del Natale, è possibile regalarsi un vero sogno, diventare protagonisti di una leggenda, salire a bordo di uno dei treni più iconici, lussuosi e romantici del mondo.

Sì, perché il celebre Venice Simplon-Orient Express, autentica opera d’arte su rotaie, quest’anno viaggerà a ridosso delle Festività per un’esperienza davvero indimenticabile.

Il fascino intramontabile di un’icona che racchiude secoli di storia

Sistemarsi in eleganti cabine, godersi gli ambienti esclusivi degustando piatti d’eccellenza e scorgere i paesaggi europei dal finestrino: viaggiare a bordo del Venice Simplon-Orient Express significa tornare indietro nel tempo e staccarsi dalla routine quotidiana per immergersi in un’atmosfera straordinaria.

Salito alla ribalta come ambientazione del noto romanzo di Agatha Christie “Omicidio sull’Orient Express”, il magnifico treno vanta una splendida collezione di 17 carrozze vintage realizzate tra gli anni Venti e gli anni Trenta, ognuna diversa dall’altra, con le proprie storie e avventure, con colori e arredi rifiniti con cura da maestri artigiani: riportate allo splendore originale grazie a una sapiente opera di restauro, oggi sono di nuovo pronte per trasportare i passeggeri nell’epoca d’oro dei viaggi su rotaie.

Lussuose, raffinate e dotate di ogni comfort, vantano broccati, legni intarsiati, comodissimi sedili e si presentano come veri e propri salotti dove trascorrere il tempo ammirando il panorama ma anche degustando le specialità culinarie di assoluta qualità preparate con competenza da un team di chef francesi: i pasti vengono serviti nelle eleganti carrozze ristorante (Etoile du Nord, Oriental e Lalique) mentre la colazione e il tè del pomeriggio nelle confortevoli cabine.

Inoltre, chi desidera concedersi una piacevole pausa tra un drink, un cocktail e un liquore in un’atmosfera accogliente arricchita dal suono del pianoforte, troverà la sofisticata carrozza bar, cuore pulsante del magnifico convoglio.

Durante la notte, invece, le cabine diventano comode camere con letti a castello, luci soffuse e fresca e pregiata biancheria: ogni cabina dispone anche di un angolo riservato con lavandino e acqua calda e fredda.

Ma non finisce qui, a completare l’esperienza, ecco la Boutique al fondo della carrozza Lalique, dove acquistare souvenir dell’indimenticabile viaggio a bordo del Venice Simplon-Orient Express: le proposte spaziano da oggetti in cristallo, all’abbigliamento in cashmere e seta, fino a graziosi oggetti Art Noveau come, ad esempio, lampade da tavolo in ottone.

Gli itinerari da sogno per vivere una favola

In origine, il grandioso treno circolava due volte alla settimana da Parigi a Istanbul attraversando Strasburgo, Monaco, Vienna, Budapest e Bucarest.

Dal 1919, grazie all’apertura del tunnel del Simplon, fu possibile anche il collegamento con l’Italia sulla tratta che da Calais e Parigi raggiungeva Istanbul e Atene via Losanna, Milano, Verona, Venezia, Trieste, Zagabria, Belgrado, Sofia e Salonicco.

Oggi, il percorso più classico è il Venezia-Parigi-Londra ma di sicuro interesse sono anche tutti gli altri itinerari che toccano Praga, Vienna, Budapest e, immancabilmente, l’intramontabile Parigi-Istanbul.

L’esclusiva arte di viaggiare è tornata e, per il mese di dicembre, ha in calendario una serie di itinerari per regalarsi un sogno e vivere una favola:

il 7 dicembre Firenze-Parigi e Venezia-Parigi

l’8 dicembre Parigi-Firenze

il 12 dicembre Parigi-Venezia e Verona-Parigi

il 17 dicembre Parigi-Vienna

il 20 dicembre Parigi-Verona

Pronti a farvi trasportare in un mondo dal fascino senza tempo?