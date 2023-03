Le mete più economiche (e più costose) del 2023

Appassionata di storie e di viaggi, scrivo da quando ne ho memoria. Quando non sono in giro o al pc, riempio di coccole i miei amati gatti.

Nel corso degli ultimi mesi, il costo della vita è notevolmente aumentato: dalle bollette al cibo, sono tanti i rincari con cui gli italiani si trovano a dover fare i conti. E non si tratta certo di un problema limitato entro i nostri confini. Moltissimi Paesi si trovano nella stessa situazione, e per i turisti di tutto il mondo ogni viaggio è ormai frutto di accurati calcoli. Così, mai come quest’anno sono in tanti a cercare le mete più economiche dove recarsi per le vacanze. A svelarci quali sono è il nuovo report del Post Office: scopriamoli insieme.

Le mete più economiche in Europa e nel mondo

L’Holiday Money Report è l’annuale indagine del Post Office che confronta decine di destinazioni turistiche in tutto il mondo, basandosi sul prezzo di 8 servizi tra i più comunemente richiesti dai viaggiatori (una bottiglia d’acqua, un caffè, una birra, una lattina di bibita gassata, un bicchiere di vino, una cena di tre piatti per due persone, un repellente per insetti e una protezione solare). Per il 2023, sono state ben 40 le mete analizzate: quali si sono rivelate le più economiche? A livello globale, il primo posto va a Città del Capo, la capitale del Sudafrica.

Rimanendo invece in Europa, troviamo diverse destinazioni dove si può spendere poco per una vacanza. È il caso di Marmaris (2° posto), bellissima città balneare della Turchia, affacciata sul mar Egeo: anche se i prezzi sono aumentati a causa dell’inflazione, continua ad essere la meta più economica a livello europeo. Ma non è l’unica. Subito dopo c’è Sunny Beach (3° posto), splendida località situata lungo la Riviera Bulgara. Sabbia dorata, mare cristallino e tanti locali dove mangiare benissimo: è la destinazione ideale per una vacanza low cost.

Per chi ama il buon vino, invece, non resta che volare in Portogallo. L’Algarve (4° posto) è una regione ricca di sorprese, tra spiagge meravigliose e un’entroterra caratterizzato da vigneti rigogliosi. Per questo viene spesso scelta come meta per l’enoturismo: secondo il Post Office, è qui che si può bere meglio e a poco prezzo. L’Italia, in questa classifica, non se la cava benissimo. Si piazza solamente in 24esima posizione a livello globale, con la città di Roma. Ma scopriamo adesso quali sono le destinazioni più care al mondo e in Europa.

Le destinazioni più costose del 2023

La città più cara in assoluto, secondo l’Holiday Money Report 2023, è Reykjavik (40° posto): nella capitale islandese si può arrivare a spendere in media 156 euro per un pasto di tre portate per due persone, e addirittura più di 10 euro per una birra o per un bicchiere di vino. Appena più economica è Mahé, l’isola più grande delle Seychelles, che si trova infatti al 39° posto della classifica. Una bottiglia d’acqua acquistata al supermercato arriva a costare oltre 4 euro, mentre una tazzina di caffè supera i 5 euro.

Per trovare un’altra città europea tra le più costose del 2023, dobbiamo arrivare al 27° posto: si tratta di Nizza, bellissima destinazione balneare francese affacciata sulla Costa Azzurra. Rinomata località di villeggiatura dei vip, è a due passi dall’Italia e attira per questo molti nostri connazionali. Sappiamo però che è una meta piuttosto costosa, soprattutto ora che l’inflazione ha fatto aumentare notevolmente i prezzi in tutto il mondo.