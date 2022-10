Itinerari del foliage, in Friuli-Venezia Giulia è magia

La magia dell’autunno è racchiusa nei suoi colori incredibili, nelle mille sfumature di giallo, arancione e rosso di cui la natura si riveste: è la trasformazione più bella dell’anno, un appuntamento assolutamente da non perdere. È questa l’occasione giusta per andare alla scoperta di paesaggi meravigliosi, lungo gli itinerari del foliage. Il Friuli-Venezia Giulia è la meta perfetta, scopriamo le sue infinite bellezze.

Gli itinerari del foliage in Friuli-Venezia Giulia

Rigogliose vallate e verdi pascoli circondati da imponenti montagne, ma anche piccoli borghi deliziosi e laghi dai colori strepitosi: questo è il Friuli-Venezia Giulia, un luogo dove la natura è ancora incontaminata e offre uno spettacolo imperdibile, soprattutto in autunno. È proprio qui che, in questo periodo dell’anno, si snodato alcuni bellissimi itinerari del foliage dove ammirare un panorama unico al mondo, ma anche dove concedersi tante attività all’aria aperta perfette sia per grandi che per più piccini.

Uno dei percorsi più panoramici è quello che ci porta alla scoperta della montagna pordenonese, un sentiero ad anello tra le ampie vallate di Piancavallo punteggiate da boschi e pascoli incantevoli, oltre che da malghe antiche. Un altro itinerario facile ed emozionante, ideale anche per le famiglie, è il Sentiero del Dint: le sue incredibili faggete, i panorami meravigliosi sulla forra turchese del Cellina e la passeggiata lungo le sponde del lago di Barcis sono vere cartoline che rimarranno per sempre nel nostro cuore.

La Carnia e il Tarvisiano, escursioni bellissime

Spostandoci in Carnia, il paesaggio si fa semplicemente fantastico: è qui che si innalzano maestose le Dolomiti, e l’acqua sembra farla da padrona. I tanti itinerari che si dipanano in questo territorio incredibile ci conducono verso bellezze uniche al mondo. Dal laghetto Zieglhütte al rifugio Monte Ferro, mete imperdibili per chi si trova a Sappada, per poi dirigersi verso il lago Volaia o il rifugio Marinelli, che si trova ai piedi della vetta più alta della regione. E ancora, il lago di Bordaglia, circondato da un’oasi faunistica di rara bellezza, e le cascate dell’Arzino, che spuntano tra le rocce e la natura rigogliosa.

Infine, tuffiamoci tra le Alpi Giulie: nei pressi di Tarvisio, c’è un suggestivo sentiero ad anello che circonda i laghi di Fusine, o ancora un percorso meraviglioso che ci porta a scoprire l’orrido dello Slizza. I più avventurosi possono regalarsi un trekking incredibile lungo l’Anello delle Tre Nazioni, che collega il Friuli-Venezia Giulia alla Carinzia e alla Slovenia, una full immersion nella natura più selvaggia. E per chi vuole godersi uno spettacolo meraviglioso alla portata anche dei più piccini, non resta che dirigersi verso il Fontanone di Goriuda e le sue acque spumeggianti.

Friuli-Venezia Giulia: gli eventi da non perdere

L’autunno è il periodo migliore per andare alla scoperta del Friuli-Venezia Giulia, ed è proprio in questi mesi che si tengono alcuni eventi imperdibili per grandi e piccini. Uno è “Il filo dei sapori”, appuntamento meraviglioso che si svolge a Tolmezzo dal 27 al 30 ottobre: è l’occasione ideale per assaporare le eccellenze della Carnia e per dedicarsi a tante attività come show-cooking e laboratori. È invece nella cornice di Ampezzo che il 31 ottobre si celebra la Rievocazione del Capodanno Celtico, un vero e proprio tuffo indietro nel tempo tra tradizioni antichissime. Ma non è certo finita qui: sino a dicembre, su tutto il territorio ci sono iniziative e attività escursionistiche organizzate per vivere davvero la magia del foliage.