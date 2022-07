È italiana la meta di viaggio più amata dagli stranieri per agosto

Che l’Italia, con le sue bellezze naturali e la sua storia, sia da sempre una tra le mete più gettonate da stranieri e non per trascorrere le proprie vacanze, è cosa nota. Ma ad aggiudicarsi il primo premio come località da visitare e scoprire ad agosto, secondo il popolo britannico, è lei. Milano, capoluogo lombardo e città ricca di energia, cultura, arte e vita. A ogni ora del giorno e della notte, cosa che la rende ancora più attraente e desiderata da un pubblico di viaggiatori sempre più elevato.

Un risultato ottenuto analizzando i dati del motore di ricerca di voli e hotel Jetcost. E che vede schierarsi dalla parte della nostra bella Milano anche gli spagnoli e gli olandesi, che stando alle loro ricerche le assegnano il secondo posto della classifica. E dai i francesi, che la posizionano sul terzo gradino del podio dopo Roma e Palermo, altre due eccellenze italiane.

E i motivi sono tutt’altro che scontati. Se un tempo, infatti, Milano era visitata per lo più per ragioni di business, adesso sono altre le attrattive che spingono ad avventurarsi in città a dispetto del caldo e dell’afa estiva. Dalla cultura, di cui Milano trabocca grazie ai suoi musei e ai monumenti sparsi per la città, all’arte. Dal design alla moda, di cui è capitale italiana e tra le quattro città più importanti al Mondo. Fino anche alla gastronomia, con i suoi ristoranti stellati e dall’altissima qualità, gli eventi e la costante ricerca di innovazione e di intrattenimento che la città offre a chi la voglia visitare e a chi la vive quotidianamente. Aumentando di due volte, nell’arco di dieci anni, il numero medio di notti che i novelli viaggiatori trascorrono negli hotel del capoluogo della Lombardia. Passando da una media di 1,8 notti a 2,6.

Un trend positivo per Milano e per il turismo italiano in generale che, dati alla mano, sta tornando ai livelli pre pandemia. Tanto da far registrare, nel secondo trimestre di quest’anno, numeri molti vicini a quelli che si erano riscontrati durante lo stesso periodo del 2019. Con oltre due milioni e mezzo di turisti che si aggirano tra il capoluogo e l’area metropolitana circostante. Un risultato che viene confermato anche da chi Milano la vive con più “semplicità”. Tanto da essere stata posizionata dal popolo italiano al dodicesimo posto tra le mete e città più ambite a livello mondiale in cui trascorrere qualche giorno di vacanza.

Non solo un ottimo risultato in termini di numeri, quindi, ma anche la conferma di quanto Milano possa ancora crescere e offrire ai suoi visitatori e di quanto questo, oltre che percepito, venga anche ampiamente apprezzato e amato. Portando a Milano un pubblico sempre nuovo, diversificato. Non più a maggioranza russa e cinese ma aprendosi anche ai vicini europei, agli americani e ai viaggiatori mediorientali. Ampliano così il suo raggio di azione e la sua capacità di catalizzare l’attenzione e l’interesse di molti e assicurandosi un futuro pieno di traguardi e di nuove interessanti proposte da scoprire e vivere.

