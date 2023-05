Giornata Nazionale delle Dimore Storiche: le più belle da vedere in Piemonte

Domenica 21 maggio torna la Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane (ADSI), giunta quest’anno alla XIII edizione. In tutta Italia si potranno visitare gratuitamente oltre 500 luoghi esclusivi, come castelli, rocche, ville, parchi e giardini. Un’immersione in un immenso patrimonio storico, culturale ed economico, che rende ancora oggi il nostro Paese identificabile nel mondo e che potrebbe costituirne il perno dello sviluppo sostenibile a lungo termine.

In Piemonte sono 29 le residenze aperte per la Giornata ADSI, diffuse su tutto il territorio. Per alcune si tratta di un appuntamento abituale, per altre di un debutto nel circuito. L’evento offre anche l’occasione per gite di prossimità tra luoghi e delizie di un Piemonte insolito, con mini-tour personali che includano più residenze, alla scoperta di borghi e realtà poco conosciuti, a degustare prodotti tipici, in molti casi coltivati proprio nelle dipendenze agricole di alcune proprietà. Ecco alcune delle più belle dimore storiche da vedere in questa splendida regione.

Le dimore che partecipano per la prima volta alla Giornata Nazionale ADSI

Per la prima volta, partecipano quest’anno alla Giornata Nazionale ADSI alcune dimore storiche davvero imperdibili.

In provincia di Biella, in occasione della Giornata Nazionale ADSI sarà possibile visitare gratuitamente il piano terra di Villa Era, la biblioteca, il giardino e la vigna. Dimora di fine ‘800, costruita su progetto dell’architetto Petitti di Torino sulla collina di Vigliano Biellese, sorge adiacente alla settecentesca struttura originaria, con la cantina, i locali di lavorazione delle uve e la torretta. Per oltre trenta anni è stata sede della rivista “Eubiotica” e del Centro ICARE (International Centre for Advancement in Research and Education), pionieri in agricoltura biologica, alimentazione, e vari ambiti della medicina naturale.

Debutta nel circuito anche il Castello di San Marzano Oliveto, in provincia di Asti, situato nel cuore dell’omonimo borgo, custode di ambienti, volte e decori di grande pregio. Dalla terrazza giardino all’ombra di alberi secolari si può ammirare uno tra i più incantevoli panorami delle Langhe, con i dolci pendii coltivati a vigneto Patrimonio dell’UNESCO. Sempre in provincia di Asti, troviamo un altro gioiello entrato a far parte della Giornata Nazionale ADSI. Si tratta del Castello di Robella, che celebra i 200 anni della specola di ferro, considerato uno dei primi strumenti per l’osservazione astronomica.

Tenuta Berroni è, infine, una delle curiosità del 2023 nel cuneese. Quest’anno, ricorrono i 250 anni dal primo documento che attesta la trasformazione della originaria cascina della regione Albaretta di Racconigi in residenza di villeggiatura nobiliare. Saranno visitabili gratuitamente il parco e parte degli interni della villa.

Altre dimore storiche da non perdere in Piemonte

Tra le dimore in provincia di Novara, non perdetevi la splendida Villa Motta, situata sulla punta della penisola di Orta e affacciata sul lago. Fu costruita nella seconda metà dell’Ottocento, e fu acquistata nel 1921 da Rosa Antonione Motta, moglie di Giacinto Motta, uno dei fondatori dell’industria elettrica italiana. La villa viene ampliata in più riprese, fino a portarla all’attuale forma di gusto eclettico, ed è circondato da un bellissimo giardino, la cui realizzazione è iniziata nel 1880.

In occasione della Giornata Nazionale ADSI si possono visitare tante dimore storiche anche in provincia di Alessandria, tra cui lo splendido Castello di Piovera, sorto come fortezza difensiva nel XIV secolo su antichi accampamenti di origine romana, longobarda e carolingia, rimaneggiato nel XVI secolo e poi in età tardo barocca, preservandone la struttura originaria. All’attuale proprietario, il conte Niccolò Calvi di Bergolo, si deve la realizzazione, all’interno del castello e nel giardino, di suggestivi e interessanti percorsi storico-artistici aperti al pubblico, che accompagna con la sua carismatica presenza.

Se siete a Torino e dintorni, non perdetevi Casa Lajolo, dimora storica nel borgo di San Vito a Piossasco, un esempio di architettura del verde del XVIII secolo confermata sia dalla struttura esterna che dalle decorazioni di numerosi soffitti. In un cabreo di fine XIX secolo, un acquerello illustra la struttura del giardino composta da tre aree: il giardino, l’orto con la vigna e il tradizionale prà giardin. Grazie alla posizione alle pendici del Monte San Giorgio che offre un clima mite, il giardino presenta specie inconsuete per la zona climatica, come agrumi, canfora, cappero, mandorlo e pino domestico.

In occasione della Giornata Nazionale ADSI saranno visitabili gratuitamente il parco e gli interni dell’affascinante Castello di Pralormo, che offre uno scorcio d’Olanda in Italia, con visita guidata gratuita. Di origini medievali ma trasformato nei secoli successivi in residenza nobiliare, tuttora abitato dalla famiglia che vi fu infeudata nel 1600, il castello è situato a circa 30 km dal capoluogo piemontese, alle porte di Langhe e Roero.

Le dimore accolgono il Salone Off

Con questa edizione, la sezione ADSI Piemonte e Valle d’Aosta avvia una collaborazione ufficiale con il Salone Off nell’ambito del Salone Internazionale del Libro di Torino. Undici dimore, oltre all’abituale visita al pubblico prevista dalla Giornata Nazionale, accoglieranno 19 appuntamenti gratuiti, tra concerti, incontri, letture, presentazioni di collezioni e volumi legati alle storie delle case o delle famiglie.

Le 29 dimore storiche del Piemonte per la Giornata Nazionale ADSI

Provincia di Torino

Casa Lajolo, Piossasco

Castello Provana di Collegno, Collegno – In programma anche eventi per il Salone Off

Castello di Marchierù, Villafranca Piemonte – In programma anche eventi per Salone Off

Castello di Pavarolo, Pavarolo – In programma anche eventi per il Salone Off

Palazzo dei Conti di Bricherasio, Bricherasio

Palazzo Ricca di Castelvecchio, Bricherasio

Palazzotto Juva, Volvera

Castello di Pralormo, Pralormo

Parco del Castello di Sansalvà, Santena – In programma anche eventi per il Salone Off

Villa Malfatti, San Giorgio Canavese

Provincia di Alessandria

Castello di Borgo Adorno, Cantalupo Ligure – In programma anche eventi per il Salone Off

Castello di Piovera, Piovera

Castello di Ozzano Monferrato, Ozzano Monferrato

Castello di Sannazzaro, Giarole

Tenuta La Marchesa, Novi Ligure

Provincia di Asti

Castello di Calosso d’Asti, Calosso d’Asti – In programma anche eventi per il Salone Off

Castello di Montemagno, Montemagno

Castello di Robella, Robella

Castello di San Marzano Uliveto, San Marzano Uliveto

Provincia di Biella

Castello di Massazza, Massazza – In programma anche eventi per il Salone Off

Palazzo La Marmora, Biella – In programma anche eventi per il Salone Off

Villa Era, Vigliano Biellese -In programma anche eventi per Salone Off

Provincia di Cuneo

Castello di Sanfrè, Sanfrè

Tenuta Berroni, Racconigi- In programma anche evento per il Salone Off

Villa Oldofredi Tadini, Cuneo

Provincia di Novara

Casa Bettoja, San Maurizio d’Opaglio

Casa Cobianchi, Boca – In programma anche evento per il Salone Off

Podere ai Valloni, Boca

Villa Motta, Orta San Giulio