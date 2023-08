Cosa fare in Liguria a cinque minuti da Genova

PhD in Psicologia Cognitiva, Travel Blogger, Coordinatrice di Viaggio e Redattrice Web di turismo, una vita fatta di viaggi, scrittura e persone

Quando si decide di visitare le grandi città non c’è niente di meglio che pianificare qualcosa da fare anche nei loro dintorni. Genova, per esempio, oltre a essere un capoluogo bellissimo in cui c’è molto da vedere, offre anche numerose località nelle sue vicinanze che vale la pena scoprire. Noi ne abbiamo selezionate quattro.

Nervi, meraviglia da non perdere

Nervi è un grazioso e storico borgo marinaro, oggi considerato quartiere di Genova, che si fa amare per le sue case dalle tinte vivaci e i suoi tanti ristoranti romantici che servono specialità di pesce.

Situato nella parte più orientale di Genova, si affaccia su una scogliera in cui si snoda una suggestiva e romantica passeggiata di circa due km. Da queste parti, tra le altre cose, sorge anche il salotto verde più elegante di tutta la città: i Parchi di Nervi, luogo in cui sopravvivono un centinaio di specie botaniche, tra cui palme e cedri. Tra le altre cose, ci sono anche 5 alberi di interesse monumentale, un importante roseto e alcuni musei.

Recco, famosa per la sua focaccia

Vale la pena fare un salto anche a Recco che è particolarmente nota per la sua gustosa focaccia croccante. Al contempo, è anche una località che offre un centro antico in cui svettano bei palazzi storici e dove si fanno spazio scorci interessanti. Da non perdere, per esempio, è il Santuario della Madonna del Suffragio che è il vero e proprio simbolo della città.

Recco è una località ideale anche per rilassarsi in alcune graziose spiagge. Al centro ce ne sono due e ben attrezzate, così come si trovano altre due spiagge libere. Sono le tipiche spiagge liguri: fatte di ciottoli e strette tra il mare e la città.

Camogli, dai profili romantici

Assolutamente speciale è Camogli, un borgo in cui le casette color pastello si trovano a ridosso di una spiaggia lambita da acque azzurre e limpide. Considerato uno dei luoghi più romantici della Riviera di Levante, vanta importanti tradizioni marinare e una vita che scorre al ritmo della felicità fatta di piccole cose. Ne sono degli esempi i suoi tramonti o i tanti locali per cenare in riva al mare.

Dal centro storico molto piccino ma pregno di edifici di pregio come Castel Dragone, o Dragonara, una fortezza costruita nel XII secolo per proteggere il borgo, è anche ideale per concedersi qualche ora sotto il sole grazie alla sua tipica spiaggia di ciottoli e ghiaia che sorge stretta tra limpide acque azzurre e una fila di graziose casette dalle facciate colorate.

Casella, meta di riferimento per l’escursionismo

L’ultima meta che vi consigliamo nei pressi di Genova è Casella, una graziosa località che sorge nella piana creata dal fiume Scrivia, nel cuore dell’Appennino Ligure. Di sicura origine longobarda, offre diversi siti di interesse che vale la pena scoprire.

Ne sono un esempio le belle ville novecentesche che caratterizzano il sui paesaggio. Inoltre, è anche una buona base di partenza per fare delle gite sul monte Antola e per percorrere numerosi percorsi naturalistici nella vicina Valbrevenna: è una reale meta di riferimento per l’escursionismo.