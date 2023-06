Le destinazioni più sicure da visitare questa estate

Content Writer specializzata nel Travel. Per me il successo è fare da grandi ciò che si sognava da bambini e se scrivo ed emoziono l’ho raggiunto.

Viaggiare verso destinazioni sicure offre, senza alcun dubbio, serenità e numerosi vantaggi, primo tra tutti quello di godersi la vacanza senza preoccupazioni e poi l’opportunità di esplorare i luoghi, immergersi nella cultura locale e provare nuove e coinvolgenti esperienze.

Si tratta di località che, nella maggior parte dei casi, dispongono di infrastrutture ben sviluppate, sistemi di trasporto affidabili e servizi di emergenza efficienti, in modo che i viaggiatori possano spostarsi agevolmente e ottenere aiuto in caso di necessità.

Inoltre, la sicurezza promuove una piacevole sensazione di relax e incoraggia ad andare alla scoperta di quelle zone e attrazioni meno conosciute lontano dal turismo di massa, rendendo il viaggio ancora più arricchente e appagante.

Ma quali sono le mete attualmente più sicure da considerare per l’estate 2023? Scopriamole subito.

L’Australia, una continua scoperta

Classificata come la quarta destinazione di viaggio più sicura nel 2023 da Berkshire Hathaway Travel Protection, l’Australia ottiene anche un rispettabile 27° posto nel Global Peace Index e un avviso di viaggio di livello 1 dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti.

In più, l’inverno e la bassa stagione australiana vanno da giugno ad agosto, quindi chi decide di partire in questo periodo ottiene anche la possibilità di usufruire di prezzi più bassi per hotel e biglietti aerei.

Aruba, l’isola felice

Non è un caso se la splendida Aruba si definisce “l’isola felice“: le magnifiche spiagge, il clima sempre mite e piacevole, una cultura accogliente e vivace la rendono un vero paradiso terrestre.

La sua posizione al largo della costa del Sud America, invece, assicura che rimanga al riparo dalla maggior parte degli uragani.

Anche per Aruba, il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha emesso un avviso di viaggio di livello 1 ovvero “esercitare le normali precauzioni”.

Il Canada, per un viaggio avventuroso

Tra le destinazioni di viaggio considerate più sicure anche il Canada, al sesto posto nell’elenco di Berkshire Hathaway Travel Protection e al dodicesimo nel Global Peace Index.

In particolare, per l’estate 2023, il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha emesso un avviso di viaggio di livello 1.

Le Bermuda, fascino tropicale

Una vacanza alle Bermuda è un must per concedersi un viaggio lontano dallo stress e dalla routine, e divertirsi e rilassarsi tra natura incontaminata, favolose spiagge rosa e acque cristalline.

Nessun allerta per la sicurezza personale e la normale raccomandazione di attenersi alle semplici regole base.

L’Islanda, natura mozzafiato

L’Islanda si classifica al terzo posto nell’elenco delle destinazioni più sicure per viaggiare quest’anno stilato da Berkshire Hathaway Travel Protection e al primo posto nel Global Peace Index.

Chi la sceglie per le proprie vacanze estive si troverà al cospetto di una bellezza mozzafiato, del trionfo della natura e di luoghi che sembrano usciti da una fiaba.

La Danimarca, una vacanza per tutti i gusti

In base all’elenco stilato da Berkshire Hathaway Travel Protection, la Danimarca è la seconda destinazione più sicura per il 2023, al quarto posto nel Global Peace Index.

L’iconica Copenaghen, i paesaggi unici, le città a misura d’uomo, i graziosi borghi medievali, i castelli e i palazzi reali ne fanno una meta che non si dimentica.

Malta, il sole del Mediterraneo

Malta è ricca di natura, spiagge, sole, mare, una storia affascinante ed esperienze uniche tutte da vivere.

In più, è considerato uno dei Paesi più sicuri in Europa, ideale per vacanze senza stress e preoccupazioni.

Il Giappone, tra i più sicuri al mondo

Infine, per chi desidera una vacanza differente per immergersi in una realtà lontana, il Giappone è una delle destinazioni più sicure al mondo.

L’ambita località asiatica, infatti, si piazza al livello 1 nella scala di consulenza sui viaggi a quattro livelli del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti e al 10° posto nel Global Peace Index.