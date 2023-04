Bergamo si popola di ombrelli bianchi per raccontare la bellezza

Video di: Ufficio Stampa Pioverà Bellezza

C’è una città, tutta italiana, che sta per trasformarsi nel palcoscenico di uno spettacolo grandioso e imperdibile. Uno show che vedrà le strade, i quartieri e le piazze del territorio urbano popolarsi di oltre 1500 ombrelli bianchi. L’appuntamento è previsto a Bergamo sabato 15 aprile. Sarà in quella data che, su tutta la città, pioverà bellezza.

Benvenuti a Bergamo, dove la bellezza è raccontata in maniera straordinaria

Organizzare un viaggio a Bergamo, in ogni periodo dell’anno e in tutte le stagioni, è sempre un’ottima idea. La città lombarda situata a poco più di 50 chilometri da Milano, infatti, ospita un patrimonio storico e culturale di immenso valore tutto da scoprire.

La zona antica, conosciuta col nome di Città alta, il Duomo e le mura veneziane, la funicolare, la basilica di Santa Maria Maggiore e poi, ancora, la suggestiva e straordinaria Cappella Colleoni: queste sono solo alcune delle bellezze cittadine che ogni giorno incantano viaggiatori provenienti da ogni parte del mondo.

Raggiungere Bergamo, dicevamo, è sempre un’ottima idea. Ma c’è un motivo in più, adesso, per visitare la città lombarda ed è quello che permetterà alle persone di toccare con mano la grande bellezza, raccontata in maniera originale e in edita.

Sabato 15 aprile, infatti, Bergamo si riempirà di migliaia di ombrelli bianchi, 1570 per l’esattezza. A impugnarli, e a farli danzare sotto il cielo della città, saranno i ragazzi del territorio che hanno aderito al progetto Pioverà bellezza del teatro dell’Assessorato Istruzione del Comune di Bergamo che, per l’occasione, ha collaborato con gli Istituti Comprensivi statali cittadini e con alcune compagnia teatrali locali.

L’obiettivo? Dare voce ai giovanissimi, permettere loro di raccontare in maniera inedita e straordinaria emozioni e sentimenti, desideri, sogni e fragilità.

Pioverà bellezza: l’appuntamento imperdibile

Per scoprire qualcosa in più di questo progetto, che rientra nel programma di Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023, dobbiamo fare un piccolo passo indietro. I protagonisti di Pioverà bellezza, più di 1500 ragazzi, si allenano per questo momento da tempo. Da due anni, infatti, sono a stretto contatto con i professionisti del settore teatrale per trovare modi e strumenti per raccontarsi alle persone.

Possono farlo adesso proprio grazie a Pioverà bellezza: 1570 ragazzi, muniti di un ombrello bianco, diventeranno i protagonisti di una performance senza precedenti che coinvolgerà anche passanti, cittadini e viaggiatori giunti in città.

Per loro sarà un’occasione per raccontarsi in maniera generosa e inedita. Per parlare di sogni e di speranze, ma anche di mancanze e difficoltà, apparentemente insormontabili, che hanno caratterizzato tutto il periodo della pandemia. Lo faranno attraverso l’arte, con la poesia, la musica e il racconto, lo faranno attraverso centinaia di piccole performance, accompagnati dai loro ombrelli bianchi, che popoleranno il territorio urbano.

L’appuntamento è previsto per sabato 15 aprile alle ore 16:30. Lo show inizierà in Piazza Matteotti, nel cortile interno della sede del Comune. Ad attendere genitori, amici, cittadini e viaggiatori, ci saranno ragazzi e ragazze delle scuole secondarie di I grado di Bergamo.

Sarà questa l’occasione di toccare con mano nuovi e inediti modi per esplorare la bellezza e per ascoltare le voci delle future generazioni.