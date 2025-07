Tour Eiffel in pausa, troppo caldo per salire fino in cima. Il comune di Parigi prende precauzioni per tutelare i turisti e i residenti

iStock La Tour Eiffel di Parigi chiude per il caldo

Il caldo anomalo sta paralizzando non solo l’Italia ma anche altre nazioni. In Francia l’allerta ha raggiunto nuovi livelli, costringendo persino la Tour Eiffel a piegarsi alla potenza del sole. Il monumento parigino, simbolo indiscusso della capitale, rimarrà chiuso sicuramente dall’1 luglio al 2 luglio a causa delle temperature eccezionalmente elevate che hanno fatto scattare l’allarme rosso in 16 regioni della nazione.

Tour Eiffel chiude anticipatamente il caldo

La chiusura anticipata è stata annunciata questa mattina attraverso i canali ufficiali della Tour Eiffel. Le alte temperature attese nel pomeriggio e in serata hanno portato alla decisione di chiudere anticipatamente, alle 16 concedendo come ultimo ingresso quello delle 14:30.

Una decisione presa per tutelare la sicurezza di turisti e personale, esposti a temperature che in cima alla torre possono superare i 45°C a causa dell’effetto diretto del sole e della struttura in metallo.

Non tutto, però, è inaccessibile. È possibile comunque visitare il primo e il secondo piano della torre, solitamente raggiungibili anche a piedi. Totalmente off limits, invece, il punto panoramico a 276 metri, almeno fino al 2 luglio salvo ulteriori proroghe. Il sito ufficiale del monumento invita a richiedere il rimborso e rimandare la visita a partire da giovedì quando, secondo le previsioni meteo, le temperature inizieranno a scendere.

Molti turisti, attualmente a Parigi, sono lì proprio con l’obiettivo di salire sulla torre alta oltre 330 metri ma l’attrazione dovrà attendere per il benessere la salute di tutti. Chi aveva già acquistato un biglietto per le fasce orarie bloccate potrà richiedere un rimborso completo e niente paura, c’è talmente tanto da fare e vedere a Parigi che non ci si annoierà di certo.

La Francia e il comune di Parigi invitano i turisti a proteggersi dal sole, riformulare gli itinerari evitando di esporsi alle ore più calde e idratarsi in modo costante per evitare i colpi di calore.

Disagi anche per i trasporti

Non solo caldo, ma anche maltempo sta creando disagi alla mobilità internazionale. In Savoia, lungo la linea ferroviaria Milano-Parigi, il servizio è interrotto a causa di frane e smottamenti verificatesi il 30 giugno tra Modane e Saint-Jean-de-Maurienne. Lo comunica SNCF, che prevede una ripresa parziale del servizio entro sabato 5 luglio, ma specifica che i tempi di riapertura dipenderanno anche dalle condizioni meteo nei prossimi giorni.

Secondo i tecnici, i danni ai binari e alle infrastrutture richiederanno interventi importanti, mentre resta confermata l’ipotesi di un ritorno alla piena operatività non prima della metà di luglio.

L’ondata di calore colpisce i turisti in Francia

Secondo quanto appreso, le temperature elevate hanno spinto l’agenzia meteo nazionale a dichiarare allerta rossa per molte aree del paese, concentrandosi soprattutto nell’area centro-sud. Le temperature hanno superato i 40 gradi e in molte città sono stati attivati piani straordinari per proteggere turisti, anziani e bambini. In numerosi parchi sono state installate aree di refrigerio e messe in attività centinaia di fontane e nebulizzatori lungo le vie di Parigi e Lione.

Insomma, l’ondata di caldo che sta mettendo in ginocchio l’Italia è decisamente impattante in altre nazioni europee dove si corre ai ripari provando a tutelare i turisti anche con misure come la chiusura anticipata dei monumenti.