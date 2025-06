Laureata in Scienze del Turismo, ama da sempre viaggiare. Travel Blogger dal 2012 e Content Creator, alterna zaino in spalla a bagaglio a mano.

Fonte: Ufficio stampa Campo da padel a Parigi

Il padel è molto più di uno sport: è diventato infatti un vero fenomeno globale, capace di unire divertimento, socialità e movimento in un’unica e appassionante attività. Sempre più persone si avvicinano a questa disciplina per la sua semplicità, per l’accessibilità e la possibilità di giocare anche senza un’esperienza professionale alle spalle.

Ma oggi non basta più solo scendere in campo. Ciò che rende davvero speciale una partita di padel è l’ambiente che la circonda. Ed è proprio qui che entra in gioco una delle esperienze più straordinarie mai proposte agli amanti del padel: giocare letteralmente sotto la magnifica Torre Eiffel, in una location che unisce sport, bellezza e magia. Un’esperienza da provare che promette di lasciare senza fiato, colpendo dritto al cuore di tutti gli appassionati… e non solo.

Giocare a padel sotto la Torre Eiffel diventa realtà

Esiste un campo da padel – 4PADEL Gustave – a soli 150 metri dalla Torre Eiffel. Qui, nel cuore pulsante di Parigi, si può vivere un’esperienza unica: giocare a padel con vista sulla “dama di ferro”, immersi in un’atmosfera che unisce sport, romanticismo e lifestyle. Di giorno o di notte, con la torre illuminata alle spalle e la Senna che scorre accanto, ogni partita diventa indimenticabile. Il mix tra l’adrenalina del gioco e la bellezza senza tempo del paesaggio circostante regala emozioni difficili da replicare in un altro posto. Questa è un’occasione perfetta per chi vuole unire passione sportiva e suggestioni culturali in un solo attimo.

Fonte: ufficio stampa

Una location esclusiva per un’esperienza indimenticabile

Il campo è situato sul suggestivo molo di Port de Suffren, proprio di fronte alla celebre torre. Realizzato con materiali professionali e firmato Mejor Set, è pensato per offrire il massimo in termini di qualità e comfort. È possibile prenotare sessioni da 90 minuti dalle 9 del mattino fino alle 23:30 – da solo, in coppia o in gruppo di 3-4 persone – per vivere l’emozione del gioco all’alba, al tramonto o sotto le stelle. Questa combinazione di eccellenza tecnica e scenari mozzafiato rende ogni partita un momento unico, capace di soddisfare sia i giocatori più esperti che chi si avvicina per la prima volta a questo sport. Sarà inoltre anche presente un allenatore di alto livello per esercizi personalizzati, partite e consigli tattici.

Non solo sport: relax e charme sulla chiatta Gustave

Dopo la partita, il relax è assicurato. I giocatori possono salire sulla terrazza panoramica della chiatta Gustave e sorseggiare un drink ammirando il riflesso della Torre Eiffel nelle acque calme della Senna. Il menù propone specialità locali, perfette per concludere l’esperienza di gioco con un tocco di gusto tipicamente francese. Il tutto avvolto da un’atmosfera elegante e rilassata, ideale per ricaricare le energie dopo il match.

Un’occasione da non perdere

Dal 21 maggio al 9 luglio 2025, questa esperienza sarà disponibile in esclusiva grazie all’iniziativa 4PADEL – Torre Eiffel, promossa da Weebora. Un pacchetto è personalizzabile, che offre la possibilità di aggiungere anche voli e hotel direttamente tramite il sito ufficiale. Una fantastica occasione per unire sport, viaggio e momenti indimenticabili nella città più romantica del mondo. Un modo nuovo e affascinante di vivere il padel, immergendosi nello charme parigino come mai prima d’ora, ed è adatta sia a professionisti che a semplici appassionati.