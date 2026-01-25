Content Writer specializzata nel Travel. Per lei il successo è fare da grandi ciò che si sognava da bambini e se, scrivendo, riesce ad emozionare, ha raggiunto il suo obiettivo.

iStock Val di Fiemme, cornice delle Olimpiadi Milano Cortina 2026

La Val di Fiemme si prepara a tornare sotto i riflettori internazionali in occasione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026. Un territorio che da decenni è sinonimo di sci nordico e grandi competizioni sportive si appresta ad accogliere atleti, appassionati e visitatori da tutto il mondo, confermandosi uno dei cuori pulsanti dell’evento olimpico.

Gli stadi del Fondo al Lago di Tesero e del Salto a Predazzo saranno ancora una volta protagonisti assoluti e ospiteranno le gare di Sci di Fondo, Combinata Nordica e Salto Speciale, oltre alle emozionanti competizioni paralimpiche di fondo e biathlon.

Ma l’esperienza olimpica in Val di Fiemme non si esaurisce sugli spalti: tra piste da sci perfettamente innevate, eventi diffusi e un’atmosfera di festa che coinvolge tutta la valle, una vacanza diventa un’occasione unica per vivere lo sport e la montagna in una dimensione straordinaria.

Sciare durante le Olimpiadi

Durante il periodo olimpico la Val di Fiemme continuerà a essere una destinazione ideale per chi desidera sciare: il comprensorio Val di Fiemme–Obereggen resterà operativo e garantirà l’accesso a piste curate e a rifugi aperti, dove concedersi una pausa tra una discesa e l’altra.

Nel cuore delle Dolomiti del Latemar, l’organizzazione della mobilità sarà adattata per convivere con le esigenze dell’evento olimpico. L’accesso alle aree sciistiche sarà regolato in modo da assicurare sicurezza ed efficienza, con ingressi concentrati nelle località di Obereggen e Pampeago nel periodo centrale dei Giochi. Nei giorni precedenti, alcune aree di sosta a Predazzo saranno parzialmente rimodulate, con soluzioni alternative e servizi navetta pensati per facilitare gli spostamenti degli sciatori.

Anche il sistema di trasporto pubblico sarà potenziato con collegamenti dedicati tra i principali centri della valle e gli impianti di risalita, così da ridurre il traffico privato e rendere l’esperienza più fluida. Cambieranno alcuni servizi storici, come il trenino di Predazzo, che lascerà spazio a mezzi urbani più capienti, ma l’obiettivo resta quello di garantire continuità e comfort a chi sceglie la Val di Fiemme per una vacanza sulla neve, anche in pieno clima olimpico.

La fiamma olimpica in Val di Fiemme

Uno dei momenti più suggestivi che anticiperanno l’inizio delle gare sarà il passaggio della Fiamma Olimpica, previsto per il 28 gennaio.

A Predazzo, l’arrivo della Fiamma sarà celebrato a partire dalle ore 14.00 in piazza, con un pomeriggio animato da musica e intrattenimento a cura di Chicco Montini e DJ Roby. Alle 15.00 il tedoforo porterà la Fiamma Olimpica e procederà all’accensione del braciere temporaneo.

A Tesero, l’evento prenderà vita a partire dalle ore 16.00 in Piazza C. Battisti con lo spettacolo Circensema, il Circo della Val di Fassa, che incanterà il pubblico con acrobazie e performance artistiche. Saranno presenti anche attività dell’Associazione Bambi per coinvolgere le famiglie e i più piccoli. La Fiamma arriverà intorno alle 16.45.

A Cavalese, a partire dalle ore 17.00, Piazza Scopoli si trasformerà in un villaggio olimpico con attività, performance sul palco della Fondazione Milano Cortina, e animazione nei villaggi di Coca Cola e ENI. L’Area Sport offrirà intrattenimento e momenti di sport attivo per tutti. Alle 18.00 si terrà una performance di danza, seguita da karaoke e DJ set, mentre alle 19.00 sarà possibile seguire la diretta dell’arrivo dell’ultimo tedoforo e il braciere verrà acceso alle 19.30.

Competizioni olimpiche in Val di Fiemme

Dal 6 al 22 febbraio 2026, la Val di Fiemme sarà una delle sedi centrali dei Giochi Olimpici Invernali, mentre dal 6 al 15 marzo ospiterà le Paralimpiadi. Numeri e dati raccontano con chiarezza il peso di questo territorio all’interno della manifestazione: infatti, qui verrà assegnato quasi un terzo delle medaglie complessive, con un totale di 59 gare tra Olimpiadi e Paralimpiadi.

Gli impianti di Tesero e Predazzo, già teatro di Campionati del Mondo e grandi eventi internazionali, accoglieranno le discipline nordiche in un contesto che unisce eccellenza organizzativa e bellezza naturale. Le gare di sci di fondo, combinata nordica e salto speciale si svolgeranno su tracciati e trampolini considerati tra i più tecnici e apprezzati a livello mondiale, mentre le competizioni paralimpiche confermeranno la vocazione inclusiva e innovativa della valle.

La Val di Fiemme si presenterà così come una vera e propria host venue di riferimento, capace di coniugare infrastrutture moderne, competenza organizzativa e quell’ospitalità alpina che da sempre la distingue.