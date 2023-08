Questo è uno dei musei più importanti d’Europa e devi visitarlo adesso

Nata nel 1981, giornalista, ufficio stampa e socia di una casa editrice, ha trasformato la sua passione in lavoro. Ama scrivere, leggere e raccontare.

Fonte: Getty Images: foto di Maja Hitij Il Pergamonmuseum a Berlino è tra i musei più importanti in Europa e chiude i battenti per lavori

È tra i musei più importanti di Europa, tra i luoghi di Berlino che vale la pena inserire nelle tappe imperdibili se si programma un viaggio nella capitale tedesca. Stiamo parlando del Pergamonmuseum da visitare adesso, perché presto verrà chiuso per permettere importanti lavori di ristrutturazione.

Uno stop agli accessi che, tra le altre cose non sarà breve, e per questa ragione è bene non rimandare una visita ai suoi spazi espositivi se già si aveva in programma un viaggio nella città. Al suo interno vengono custodite alcune opere importantissime e che richiamano turisti da tutto il mondo. Quanto tempo resterà chiuso? E perché?

Per quanto tempo resterà chiuso il Pergamonmuseum

Già da adesso alcune sale non sono visitabili, ma presto la struttura verrà chiusa al pubblico: il Pergamonmuseum, infatti, è oggetto di importanti lavori che rientrano nell’ambito del Museumsinsel Master Plan che prevede la realizzazione di opere che proietteranno quest’area, nota come l’isola dei musei, nel futuro.

La struttura museale resterà chiusa a partire dal 23 ottobre 2023, la riapertura è prevista quattro anni dopo, ovvero nella primavera del 2027. I lavori sono già in corso e si sono focalizzati sull’ala nord e sulla parte centrale del museo, dove si trovano la sala ellenistica e la sala Pergamon. Queste dovrebbero essere le prime aree del museo a riaprire i battenti. L’ala sud, invece, verrà ristrutturata e, in generale, è prevista per tutto il museo la realizzazione di nuove sezioni, ristrutturazione e ricostruzione.

Proprio per venire incontro a coloro che hanno deciso di visitare il museo prima della sua lunga chiusura è stato previsto un orario di apertura più lungo. Nello specifico a partire dal primo luglio (e fino a domenica 22 ottobre) si potrà accedere al Pergamonmuseum di Berlino nelle seguenti giornate: martedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica dalle 9 alle 19. Il giovedì, invece, dalle 9 alle 20.

Cosa si può ammirare al Pergamonmuseum

Dall’altare di Pergamo, imponente e bellissimo reperto di arte ellenistica, alla porta di Ishtar con il suo azzurro e che colpisce subito lo sguardo, fino alla porta del mercato di Mileto, senza dimenticare la possibilità di camminare per la via delle processioni di Babilonia: il Pergamonmuseum è un concentrato di reperti che ci fanno fare un salto indietro nel tempo, fino ad arrivare alla storia più lontana. Ora non è tutto visitabile, ma resta comunque una tappa imperdibile se si pianifica una vacanza a Berlino.

Le opere spaziano e al suo interno si possono ammirare la Collezione di Antichità Classiche, il Museo del Vicino Oriente Antico e il Museo di Arte Islamica.

Anche l’edificio ha un importante valore artistico e architettonico: si trova nell’isola dei musei, dove si trovano cinque istituzioni museali più la James-Simon-Galerie. Quest’area cittadina di Berlino nel 1999 è stata inserita dall’Unesco nei Patrimoni dell’Umanità. La struttura che ospita il Pergamonmuseum è stata progettata dall’architetto Alfred Messel e realizzata tra il 1910 e il 1930.

Durante la sua chiusura resterà visitabile dal pubblico l’Antikensammlung, ovvero la collezione di antichità classiche, mentre sculture e oggetti del Pergamonmuseum verranno via via esposti nello spazio temporaneo che è stato allestito di fronte all’isola dei musei, nota anche come Museumsinsel, che si trova lungo il fiume Sprea.