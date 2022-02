Trovato il relitto della nave del capitano James Cook, ma è polemica

James Cook, importante esploratore britannico, navigò a bordo del suo “Endeavour” per uno storico viaggio in Australia e Nuova Zelanda fra il 1768 e il 1771. Una nave che affondò davanti al porto di Newport durante la Guerra d’Indipendenza americana, rimanendo lì per più di due secoli.

Ma la buona nuova è che sembrerebbe che il relitto dell’imbarcazione sia stato localizzato al largo delle coste dello stato americano di Rhode Island, stando a quanto dichiarato da alcuni ricercatori australiani. Eppure non mancano le polemiche.

Cos’era l’Endeavour

L’Endeavour era la nave con cui Cook salpò dall’Inghilterra diretto a Tahiti e poi in Nuova Zelanda prima di raggiungere l’Australia nel 1770 e tracciare la mappa della costa orientale del continente.

Quando il veliero affondò nel porto di Newport nell’agosto 1778, fu ribattezzato ‘Lord Sandwich‘ e venne utilizzato dagli inglesi come carcere per i prigionieri di guerra durante la rivoluzione americana.

Gli inglesi affondarono la nave con lo scopo di impedire a una flotta francese di navigare nel porto di Newport per supportare gli americani. L’evento precedette di pochi mesi la morte di Cook, alle Hawaii nel febbraio 1779.

In cosa consiste il ritrovamento

“Dal 1999 stiamo ispezionando diversi relitti del 18esimo secolo in un’area di due miglia quadrate dove riteniamo che l’Endeavour sia affondato“, ha spiegato in una conferenza stampa Kevin Sumption, direttore del Museo nazionale marittimo australiano. “In base a evidenze d’archivio e archeologiche, sono convinto che si tratti dell’Endeavour“.

Sumption, già nel 2018, si era detto certo che i resti dell’Endeavour si trovassero nel sito di Rhode Island, ma che comunque sarebbero state necessarie ulteriori verifiche.

Le prove presentate dal Museo marittimo australiano per dimostrare che il relitto indicato con il codice RI 2394 e’ l’Endeavour, partono dal fatto che cinque navi furono affondate deliberatamente dalla marina britannica nel 1778 a nord di Goat Island a Newport: una di queste era proprio il Lord Sandwich.

Tutte le imbarcazioni dell’epoca naufragarono a causa di alcuni buchi nello scafo. Elementi che sono stati trovati anche nel relitto RI 2394. “Sappiamo – spiega il Museo – che il Lord Sandwich era la nave più grande tra quelle affondate: RI 2394 è il relitto più grande tra quelli del diciottesimo secolo trovati nell’area e la sua lunghezza combacia quasi alla perfezione con le dimensioni indicate nei progetti di costruzione dell’Endeavour“.

Altre prove riguardano il tonnellaggio della nave, a cui i ricercatori sono risaliti attraverso la misurazione di diversi pezzi di legno. A quanto pare, il relitto ritrovato ha le stesse dimensioni dell’Endeavour. E, in modo particolare, colpisce la forma della prua, adatta al trasporto di carbone, ovvero la ragione per cui la nave fu inizialmente costruita.

Infine, coincidono con i progetti di costruzione dell’Endeavour il fondo piatto del relitto, i punti in cui sorgevano gli alberi, e la qualità del legno: proviene dall’Inghilterra o dall’Europa, mentre gli altri relitti nell’area sono di navi costruite in America. “Messi insieme – conclude sul proprio sito il Museo – tutti questi indizi indicano che RI 2394 è ciò che rimane dell’Endeavour“.

La polemica sul ritrovamento

Nonostante quanto appena detto è scoppiata una grande polemica. Secondo Rhode Island Marine Archaeology Project, infatti, è troppo presto per trarre questa conclusione. In una dichiarazione, la direttrice esecutiva del progetto, DK (Kathy) Abbass, ha sottolineato che l’annuncio sia una “violazione del contratto“.

“Le conclusioni“, ha poi aggiunto, “saranno guidate da un adeguato processo scientifico e da emozioni o politica australiane“.

Un portavoce del museo australiano ha replicato che Abbass aveva “il diritto alla propria opinione sulla grande quantità di prove che abbiamo accumulato“, ma che non si ritiene di aver violato alcun contratto.

Tra australiani e americani, una volta alleati nella ricerca dell’Endeavour, è quindi “battaglia” dopo l’annuncio del ritrovamento del relitto di James Cook. Se per Sumption ciò che si trova nel mare di Rhode Island è la leggendaria nave dell’esploratore, di diverso avviso è il team che guida da anni le ricerche.