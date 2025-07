Il nuovo piano fiscale, tra agevolazioni e detrazioni, vuole attrarre in Sicilia nuovi residenti e imprese, italiane e non, per rilanciare così il territorio

iStock Nuovi incentivi fiscali per chi decide di trasferirsi in Sicilia

Avete mai pensato di trasferirvi in Sicilia? Se la risposta è positiva, sappiate che nei prossimi mesi, l’isola più grande d’Italia si prepara ad accogliere nuovi residenti e imprenditori grazie al decreto legislativo recentemente approvato dal Consiglio dei ministri. Chi deciderà di trasferirsi o investire sull’isola, potrà beneficiare di tutta una serie di agevolazioni fiscali significative tra esenzioni, detrazioni e deduzioni, frutto di un accordo tra Stato e Regione firmato nel 2021.

Con questo accordo, entrambe le parti si impegnano a favorire l’insediamento di imprese e cittadini europei ed extra-europei in Sicilia. Con uno statuto speciale che le conferisce ampia autonomia, la regione punta a valorizzare il suo patrimonio culturale e paesaggistico, attirando sia cittadini europei che internazionali.

Gli obiettivi della nuova norma approvata in Sicilia

Il piano, il cui iter burocratico non si è ancora concluso e per il quale non sono stati annunciati i dettagli, mira a incoraggiare cittadini, sia italiani che stranieri, a stabilire la propria residenza in Sicilia e a investire nelle sue terre, attraverso una serie di generose agevolazioni fiscali.

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha sottolineato come il provvedimento sostenga anche le fasce più fragili della popolazione e favorisca lo sviluppo delle nuove imprese locali. Inoltre, i pensionati non residenti che sceglieranno di acquistare una casa e trasferirsi in Sicilia, potranno godere di benefici fiscali simili al famoso “modello Portogallo”, che negli anni ha attratto decine di migliaia di nuovi residenti grazie alla sua politica di tassazione agevolata.

Sebbene quel programma sia stato sospeso nel 2024 per diversi motivi, dall’aumento dei prezzi delle case alla difficoltà crescente nel trovare alloggi accessibili, la Sicilia guarda al futuro con positività ed è in attesa dei prossimi passi. Questi prevedono la firma del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e infine l’approvazione da parte della Regione delle norme attuative, necessarie per rendere effettive le misure previste.

Perché sta succedendo in Sicilia

Non è una novità che la Sicilia si ritrovi ad affrontare una sfida demografica ed economica non indifferente. Secondo i dati Istat, nel 2024 la popolazione siciliana è scesa sotto i 4,8 milioni di abitanti, con una perdita netta di 17mila residenti in un solo anno. Il fenomeno, seppur riguardi soprattutto il capoluogo, coinvolge l’intera regione che continua a essere segnata da un calo delle nascite e da una fuga continua dei giovani.

L’obiettivo della nuova norma, quindi, è duplice: da una parte c’è il desiderio di attrarre nuovi residenti invitandoli ad acquistare casa e stabilirsi sull’isola e, dall’altra, incentivare le imprese a investire e radicarsi nel territorio. Si tratta di una missione possibile, una volta concluso l’iter burocratico necessario, anche grazie allo Statuto speciale di cui gode la Regione Siciliana, una delle cinque regioni italiane con ampia autonomia decisionale, amministrativa e fiscale.

Possono queste politiche fiscali vantaggiose riportare linfa vitale alla società e all’economia isolana? Lo scopriremo probabilmente nel corso dei prossimi anni.