La scrittura, il viaggio e la fotografia sono le sue grandi passioni e quando parte non dimentica mai di portare un libro con sé.

iStock Il tram storico Trieste-Opicina riparte

Dopo mesi di stop forzato per un guasto tecnico, torna finalmente a percorrere le sue storiche rotaie uno dei tram più amati e fotografati d’Italia: il tram-funicolare Trieste-Opicina. Una notizia attesa da residenti e viaggiatori, che potranno tornare a salire a bordo di questo autentico gioiello di ingegneria e vivere l’esperienza di un viaggio panoramico che da oltre un secolo regala scorci mozzafiato sul capoluogo giuliano e sul suo golfo.

Tutte le novità sulla riapertura della linea Trieste-Opicina

Ad annunciare la ripresa del servizio è stata Trieste Trasporti, la società che gestisce la linea per conto del Comune di Trieste. Dopo il completamento della fase di pre-esercizio lungo il tragitto, è arrivato anche il via libera della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, che ha dato il nulla osta definitivo alla riattivazione delle corse. Da lunedì 27 luglio 2026, dunque, il tram tornerà a collegare il centro città con l’altopiano carsico.

Per una fase iniziale, il tram di Opicina riprenderà con alcune limitazioni pensate per garantire sicurezza e gradualità nel ritorno all’operatività. Non sarà infatti possibile superare l’80% della capienza massima consentita: sarà possibile occupare tutti i posti a sedere disponibili, ma non si potrà sostare in piedi lungo il corridoio interno del vano passeggeri. Uno spazio in piedi resterà comunque disponibile sulla piattaforma lato Opicina, quella posizionata dietro la postazione di guida del conducente.

Un’altra novità riguarda il capolinea cittadino: fino alla conclusione dei lavori di riqualificazione, le corse partiranno da piazza Dalmazia e non dallo storico capolinea di piazza Oberdan. L’intervento di riqualificazione riguarderà sia la piazza sia il tratto di percorso collegato e i lavori dovrebbero prendere il via verso la fine del 2026, con conclusione prevista per giugno 2027.

Il tram di Opicina, un pezzo di storia triestina

Chiamato affettuosamente “El tram de Opcina” dai triestini, questo mezzo storico è in funzione ininterrottamente dal 1902, a parte le pause per manutenzione straordinaria come quella appena conclusa. Il percorso collega piazza Oberdan, nel cuore di Trieste, con il quartiere di Villa Opicina, situato sull’altopiano del Carso: un vero e proprio balcone naturale che si affaccia su tutta la città.

Il tragitto, lungo circa 5 chilometri, supera un dislivello di 329 metri interamente in salita, grazie a un sistema misto tranviario e funicolare. A bordo, il finestrino diventa una vera cornice panoramica: mentre il tram si arrampica lungo il pendio, il paesaggio alle spalle si allarga sempre di più, regalando uno spettacolo diverso a ogni curva.

Arrivati a destinazione, la ricompensa è la celebre terrazza panoramica in corrispondenza dell’obelisco di Opicina, uno dei punti più suggestivi da cui ammirare Trieste, il suo golfo e la costa che si perde all’orizzonte. È il luogo ideale per una fotografia romantica o semplicemente per lasciarsi conquistare da una vista che racconta, in un solo sguardo, tutta la bellezza di questo angolo di confine tra Italia e Slovenia.

Con la riapertura della linea, questo viaggio nel tempo e nel paesaggio torna finalmente accessibile a tutti: un’esperienza da provare almeno una volta nella vita.