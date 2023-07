Tavole imbandite e danze dedicate alle scimmie: è questa la festa più strana del mondo

Fonte: iStock Monkey Buffet Festival, Lopburi, Thailandia

Sei proprio sicuro di aver visto tutto nel mondo dei festival? Beh, forse no, se non hai mai sentito parlare del Monkey Buffet Festival in Thailandia. Sì, hai letto bene, questa festa è dedicata alle scimmie e alle loro papille gustative.

Il Monkey Buffet Festival è una delle feste più strane e classificate tra le dieci più bizzarre al mondo. Questo evento straordinario si tiene ogni anno l’ultima domenica di novembre a Lopburi, una città situata a 150 km a nord di Bangkok, nella suggestiva Thailandia centrale.

Migliaia di scimmie di varie specie vengono invitate ad un banchetto da mille e una notte. E non stiamo parlando di banane e arachidi: qui ci sono veri e propri piatti gourmet serviti su tavole luccicanti.

Preparati a vedere scimmie che sgranocchiano gamberi, ravanelli e ananas, il tutto accompagnato da bevande ghiacciate. Ma non preoccuparti, gli organizzatori assicurano che tutti i cibi sono controllati e sicuri per le scimmie.

L’incredibile tradizione del Monkey Buffet Festival

Il festival è molto atteso e ogni anno affascina numerosi curiosi e turisti. La sua origine è da attribuire ad un uomo d’affari locale, proprietario di un albergo, che nel 1989 ha deciso di inaugurare un buffet molto particolare per attirare i visitatori.

Le scimmie, va detto, sono considerate un vero patrimonio per l’intera regione per una serie di motivi affascinanti.

Nel lontano passato, infatti, esisteva un antico poema epico indù chiamato Ramayana. In questo poema, Lopburi era conosciuta come il regno di Hanumam, il dio delle scimmie che aiutò Rama a raggiungere lo Sri Lanka. Hanumam creò un ponte radunando un gruppo di primati per liberare la moglie di Rama, Sita, imbrigliata dal malvagio Ravana.

Secondo la mitologia indù, le scimmie erano considerate i figli di Kala, il dio del tempo e della morte. Eliminarle era considerato un cattivo auspicio. Ancora oggi, l’insegnamento compassionevole del Buddha verso ogni forma di vita continua a influenzare i thailandesi, che evitano di fare del male agli animali.

Lopburi, inoltre, è notoriamente conosciuta per la presenza di centinaia di scimmie che abitano i templi della città e si divertono a girovagare per le strade, aggrappandosi ai cavi elettrici e alle insegne dei negozi.

Il Monkey Buffet Festival, un’esperienza gourmet

Durante il festival c’è un banchetto da sogno con una varietà di quattromila chili di frutta, verdura e dolci, elegantemente disposti su tavole e coperte da picnic.

Ora, immagina tremila scimmie che si uniscono a questo banchetto e si tuffano disordinatamente sul cibo, rubandosi frutti l’uno dall’altro. Le grida e i battibecchi che seguono distruggono tutto in pochi istanti.

Gli alberghi della zona offrono persino pacchetti speciali per coloro che desiderano partecipare al banchetto con le scimmie.

Il Festival ospita anche altre attività legate a questi simpaticissimi animali, come musica e danze eseguite dai giovani vestiti da scimmie, sculture e tanto altro ancora.

Insomma, il Monkey Buffet Festival senza dubbio un’esperienza fuori dal comune. E chissà, potresti anche fare amicizia con qualche scimmia, ma stai attento a non farti rubare un pezzetto di frutta dal piatto!