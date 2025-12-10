La Fiamma Olimpica tra il 10 e il 12 dicembre 2025 attraverserà la Toscana: ecco un itinerario tra borghi e città d’arte, tra paesaggi iconici e piazze uniche

Getty Images La Fiamma Olimpica attraverserà i paesaggi della Toscana

L’arrivo della Fiamma Olimpica in Toscana è un’occasione unica per vivere la regione attraverso sport, storia, arte e paesaggi indimenticabili. Simbolo dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026 (6-22 febbraio 2026), la torcia attraversa la Toscana tra il 10 e il 12 dicembre 2025 (per poi fare ritorno il 9 gennaio 2026 a Carrara e Massa), illuminando città d’arte, borghi medievali e piazze iconiche.

Da Arezzo a Grosseto, passando per Montepulciano, Pienza, Siena e Firenze, ogni tappa offre eventi, spettacoli e celebrazioni che coinvolgono le comunità locali, trasformando il passaggio della Fiamma in un vero viaggio nel cuore della Toscana.

Seguire la Fiamma significa immergersi non solo nello sport, ma anche nella storia e nella cultura della regione: piazze storiche, borghi medievali, siti Unesco, scorci panoramici e sapori locali creano un itinerario unico, che combina la suggestione olimpica con l’autenticità toscana.

Le tappe della Fiamma Olimpica in Toscana

Il percorso toscano della Fiamma inizia ad Arezzo il 10 dicembre 2025, dove la torcia progettata da Carlo Ratti e detta Essential attraverserà il centro storico tra piazze e vie medievali, accompagnata da eventi culturali e musicali.

Passando per le Crete Senesi, prosegue poi verso Montepulciano e Pienza, nel cuore della Val d’Orcia, per raggiungere poi Montalcino e infine Siena nel primo pomeriggio, con la sua famosa Piazza del Campo. Lì, nella prima delle tre tappe toscane (prima di Firenze e Livorno) tra il Palazzo Pubblico e la Torre del Mangia, ci saranno momenti di grande emozione.

Il cuore della festa sarà invece allestito ai Giardini La Lizza, con la predisposizione anche del Villaggio Olimpico aperto al pubblico dalle 17 alle 19:30. Spettacoli e momenti di festa saranno aperti a tutta la comunità e ai visitatori. La celebrazione simboleggia i valori dello sport, della pace e della condivisione, offrendo a tutti un’esperienza emozionante e immersiva.

L’11 dicembre, la staffetta dei tedofori punterà verso nord, attraversando la Maremma toscana e tanti borghi e città ricchi di fascino come Grosseto, Volterra e San Gimignano, Pontedera, Empoli, fino ad arrivare a Firenze, dove la Fiamma percorrerà vie rinascimentali e piazze storiche tra Piazza del Duomo e Ponte Vecchio. La cerimonia ufficiale si svolgerà in piazza Santissima Annunziata dalle 17:30 con i tedofori provenienti da piazza Pitti.

Il 12 dicembre, la torcia attraverserà Prato, Montecatini, Pisa, con la Torre Pendente come simbolo iconico, Pistoia, Lucca e Livorno, concludendo il percorso lungo il Mar Tirreno con la tradizionale accensione del braciere per tenere viva la Fiamma olimpica. Ogni tappa è pensata per coniugare sport e turismo, offrendo esperienze culturali e paesaggistiche uniche.

Ecco l’itinerario perfetto, alla scoperta di borghi e città toscane, inseguendo la fiamma olimpica.

Montepulciano: tra piazza Grande e il profumo del Nobile

A Montepulciano il 10 dicembre 2025 (tra le 15:20 e le 15:50), la Fiamma attraverserà il centro storico, da viale Clamandrei per poi percorrere viale Sangallo, Porta al Prato fino a piazza Grande (nel cuore del mercatino di Natale). Nove tedofori si alterneranno lungo le vie principali del borgo, sei dei quali all’interno del centro storico, in un percorso che unisce storia e spettacolo.

Il braciere cerimoniale, acceso davanti al Palazzo Comunale, rappresenterà un momento di festa e partecipazione, con la presenza delle associazioni locali, sbandieratori e tamburini.

Chi segue la Fiamma può approfittare per visitare il Tempio di San Biagio, capolavoro rinascimentale fuori dal centro città, o le storiche cantine dove si produce il rinomato Vino Nobile di Montepulciano. Inoltre, per l’occasione, saranno aperti il mercatino di Natale e tutte le attrazioni del programma natalizio e le decorazioni delle vie aggiungeranno un’atmosfera festosa al borgo.

Ufficio Stampa

Pienza: la città ideale illumina la Val d’Orcia

La Fiamma proseguirà poi verso Pienza, uno dei gioielli rinascimentali della Toscana, progettata da Papa Pio II come città ideale. Il percorso, tra le 16:13 e le 16:28, attraverserà il centro storico, con Piazza Pio II, il Duomo e Palazzo Piccolomini come scenari principali e culminerà in piazza Dante Alighieri. Passeggiare tra le vie del borgo permette di ammirare architetture armoniose e scorci panoramici sulle dolci colline della Val d’Orcia.

Il passaggio della Fiamma rende ancora più suggestiva l’atmosfera di Pienza, mentre i visitatori possono assaggiare il celebre pecorino locale e scoprire le botteghe artigiane che rendono il borgo unico. La vista dai punti panoramici lungo le mura, soprattutto al tramonto, offre fotografie indimenticabili, perfette per i viaggiatori in cerca di emozioni autentiche.

Volterra: storia etrusca e atmosfere medievali

Volterra, famosa per le sue origini etrusche e le mura medievali, offre un palcoscenico straordinario al passaggio della Fiamma Olimpica che verrà l’11 dicembre. Le vie acciottolate, Piazza dei Priori, il Teatro Romano e il Duomo creano un itinerario che unisce storia e cultura. Volterra è anche nota per l’artigianato dell’alabastro, che può essere scoperto nelle botteghe locali lungo il percorso della torcia.

Passeggiare tra le antiche strade mentre la Fiamma attraversa il borgo è un’esperienza che lega simbolicamente passato e presente, sport e cultura, regalando emozioni a grandi e piccoli.

San Gimignano: le torri che sfidano il cielo

La città delle cento torri è uno dei simboli della Toscana medievale e rappresenta una delle tappe (11 dicembre) più spettacolari del percorso. La Fiamma percorrerà il centro storico di San Gimignano, tra torri slanciate, piazze vivaci e vicoli caratteristici. I visitatori possono approfittare per degustare piatti tipici della tradizione toscana, passeggiare tra botteghe di ceramica e ammirare la vista panoramica sulle colline circostanti.

San Gimignano unisce la suggestione storica alla vivacità delle feste locali, rendendo il passaggio della torcia un momento di grande partecipazione per turisti e residenti.

iStock

Pontedera ed Empoli: tra arte, storia e innovazione

Pontedera, nota per la tradizione industriale e tecnologica, accoglierà la torcia (nel pomeriggio dell’11 dicembre) tra strade urbane e piazze animate, offrendo spettacoli e attività legate al mondo olimpico.

Empoli, con il suo centro storico ricco di palazzi, chiese e musei, rappresenta un’altra tappa significativa. Qui la Fiamma diventa occasione per scoprire la storia cittadina, la cultura locale e le eccellenze gastronomiche, come il famoso vino e l’olio toscano.

Montecatini Terme: relax e panorami

A Montecatini Terme, la Fiamma attraverserà il 12 dicembre le eleganti vie e le piazze del centro storico, mentre le strutture liberty e le fontane creano un’atmosfera raffinata. Per chi si trova in città è consigliato raggiungere Montecatini Alto, borgo medievale arroccato sulla collina. Dalla terrazza panoramica si gode di una vista mozzafiato sulla Valdinievole.