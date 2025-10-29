Da Olimpia a San Siro, passando per borghi e città: la Fiamma Olimpica porta con sé la magia dello sport ed è pronta a illuminare ogni angolo della Penisola

Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

Getty Images Tutte le tappe della fiamma olimpica in Italia

Tutto pronto per vivere un emozionante viaggio in una tradizione senza tempo: quello della fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026. L’evento è pronto a far battere il cuore di sportivi e amanti delle attività sulla neve toccando da Nord a Sud tantissime località che sosterranno l’iniziativa rendendo tutta l’Italia parte di questo appuntamento internazionale imperdibile.

Da Olimpia a Roma: il fuoco che accende l’Italia

Si strizza l’occhio alla tradizione partendo dalla Grecia, Olimpia il 26 novembre 2025 accenderà la fiamma con un rito carico di emozioni e da lì partirà per raggiungere l’Italia con la sua prima tappa a Roma attesa per il 4 dicembre. Il percorso toccherà 110 province italiane in una staffetta di 60 tappe con un percorso intenso di 12.000 chilometri. Per portare a termine la missione sono stati coinvolti 10.000 tedofori che porteranno la torcia, ciascuno per una parte del tragitto.

Da Roma si toccheranno dunque tantissime località, spostandosi dal Lazio all’Umbria, dalla Sardegna alla Sicilia per poi risalire dalla Calabria verso l’Emilia Romagna e non solo. Le tappe sono tantissime e le mostriamo nel prossimo paragrafo nel dettaglio. Il punto d’arrivo è Milano.

Una delle tappe più importanti? Quella del 26 gennaio con la fiamma che raggiunge la Regina delle Dolomiti. Cortina celebra infatti l’anniversario storico dei 70 anni della Cerimonia d’Apertura dei Giochi Invernali del 1956. Il 6 febbraio 2026 la fiamma olimpica farà il suo ingresso trionfale allo Stadio di San Siro durante l’ufficiale cerimonia d’apertura dei Giochi Olimpici Milano Cortina 2026 e darà il via alla grande avventura olimpica.

Tra le tappe più suggestive quelle di Napoli, che vestita a festa per il Natale accoglierà la fiamma con un evento, e di Bari che brinderà al nuovo anno proprio insieme alla torcia olimpica scrivendo la storia di un Capodanno indimenticabile. Su e giù per l’Italia, dalle coste mediterranee ai paesaggi alpini tutti uniti per raccontare l’anima più autentica del Paese e sostenere questo prezioso appuntamento tanto atteso.

Andrea Varnier, Amministratore Delegato di Fondazione Milano Cortina 2026 ha dichiarato in una nota ufficiale che la “Staffetta della Torcia Olimpica è il momento in cui i Giochi entrano nelle case dei cittadini, diffondendo la magia degli sport invernali in tutta Italia”.

Le tappe della fiamma olimpica in Italia

6 dicembre Roma

7 dicembre Viterbo

8 dicembre Terni

9 dicembre Perugia

10 dicembre Siena

11 dicembre Firenze

12 dicembre Livorno

13 dicembre Nuoro

14 dicembre Cagliari

15 dicembre Palermo

16 dicembre Agrigento

17 dicembre Siracusa

18 dicembre Catania

19 dicembre Reggio Calabria

20 dicembre Catanzaro

21 dicembre Salerno

22 dicembre Pompei

23 dicembre Napoli

26 dicembre Latina

27 dicembre Benevento

28 dicembre Potenza

29 dicembre Taranto

30 dicembre Lecce

31 dicembre Bari

1 gennaio Campobasso

2 gennaio Pescara

3 gennaio L’Aquila

4 gennaio Ancona

5 gennaio Rimini

6 gennaio Bologna

7 gennaio Ferrara

8 gennaio Parma

9 gennaio Genova

10 gennaio Cuneo

11 gennaio Torino

12 gennaio Aosta

13 gennaio Novara

14 gennaio Varese

15 gennaio Pavia

16 gennaio Piacenza

17 gennaio Prescia

18 gennaio Verona

19 gennaio Mantova

20 gennaio Vicenza

21 gennaio Padova

22 gennaio Venezia

23 gennaio Trieste

24 gennaio Udine

25 gennaio Belluno

26 gennaio Cortina d’Ampezzo

27 gennaio Bolzano

28 gennaio Cavalese

29 gennaio Trento

30 gennaio Livigno

31 gennaio Sondrio

1 febbraio Lecco

2 febbraio Bergamo

3 febbraio Como

4 febbraio Monza

5 e 6 febbraio Milano

Se da una parte c’è il countdown per la fiamma olimpica, dall’altra c’è chi come Bormio conta 100 giorni all’inizio dell’evento dell’anno. L’appuntamento ripercorre quella che da sempre è la tradizione greca legata alle olimpiadi e la adatta alla cerimonia invernale toccando tantissime tappe in Italia da Nord a Sud facendo sentire ogni regione parte di questo spettacolare appuntamento internazionale che ci attende.