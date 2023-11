Tantissimi voli scontati per viaggiare tutto l’inverno

Fonte: 123rf Le offerte di Natale e Capodanno di Ryanair

La nuova offerta Ryanair è di quelle da non farsi sfuggire. Perché è quella che permette di prenotare un volo scontato per tutto il periodo invernale, inclusi Natale, Capodanno ed Epifania. L’importante è prenotare entro il 30 novembre e viaggiare tra il 15 dicembre e il 7 gennaio.

Ci sono biglietti di sola andata a partire da meno di 15 euro per tantissime destinazioni coperte dalla rete Ryanair sia in Italia sia all’estero, quindi. Chi desidera partire in occasione delle festività natalizie ha solo l’imbarazzo della scelta. Noi abbiamo individuato alcune mete perfette per quel periodo e vi spieghiamo il perché.

Natale a Berlino

Berlino val sempre un viaggio, anche se solo per un weekend. Il periodo natalizio, benché freddissimo, è perfetto per respirate l’atmosfera delle festività, tra mercatini e luminarie. Tra le Capitali europee più belle e più amate, durante il Natale Berlino diventa ancora più magica. Come nella stragrande maggioranza delle città d’Europa, anche qui vanno scena i Mercatini di Natale. Per ammirare le bancarelle, si va tra le chiese Deutscher Dom e Französischer Dom dove è allestito il Mercatino del Gendarmenmarkt. Nei pressi di Alexanderplatz e del Municipio Rathaus c’è anche il Berliner Weihnachtsmarkt, mentre nel parco del castello è possibile visitare il Mercatino del Schloss Charlottenburg.

Se, invece, si scegliesse di trascorrere a Berlino il Capodanno, il luogo perfetto per cui unirsi ai festeggiamenti dei berlinesi è la Porta di Brandeburgo dove si dice vada in scena la festa di fine anno più grande del mondo. Dalla Porta alla Siegessäul (la Colonna della Vittoria), per due chilometri vengono allestiti stand gastronomici e si tengono spettacoli musicali e artistici, trasformando la zona in una straordinaria discoteca open air.

Praga e la magia delle feste

Tra le mete più consigliate da visitare a Natale c’è sicuramente Praga. I suoi Mercatini sono imprescindibili, anche se già li avete visitati in passato. Nelle piazze più suggestive della Capitale ceca, della Città Vecchia, della Repubblica, della Pace, Venceslao, Tyl e al Castello, che troneggia su tutta Praga, va in scena un Natale senza eguali, in un tripudio di luci, suoni, profumi e leccornie dolci e salate, dal pan speziato al prosciutto affumicato sui grandi bracieri.

Questa città, nel periodo natalizio diventa una vera e propria meta speciale, con l’unica accortezza di coprirsi bene perché il freddo si fa sentire. Per riscaldarvi, potete bere una cioccolata calda in una delle caratteristiche sale da the di Malá Strana, “il quartiere piccolo di Praga”, che è in realtà una vera e propria città nella città e che si raggiunge attraversando il famoso Ponte Carlo, o di Stare Mesto, o comprare un caldo vin brûlé da uno dei chioschi lungo le vie della città.

Praga è soprannominata “la città delle cento torri” ed è nota in tutto il mondo per la piazza Staroměstské Náměstí, sede dell’orologio astronomico medievale, che ogni ora dà spettacolo e che affascina da anni i visitatori.

Le festività natalizie a Breslavia, Polonia

Le feste di Natale sono per molti, specie per chi ha figli in età scolare, l’occasione migliore per regalarsi un viaggio verso una nuova meta. E Breslavia, o Wroclaw, piccola perla polacca, è una di quelle che vi suggeriamo. In Polonia, i Mercatini di Natale sono una tradizione antichissima. Venivano organizzati già nel XIV secolo e, ancora oggi, il Paese è proprio una delle destinazioni preferite da chi è in cerca dell’autentica atmosfera natalizia. A Breslavia, lo Jarmark Bożonarodzeniowy we Wrocławiu è uno tra i più bei Mercatini di Natale d’Europa, nonché uno tra i più grandi della Polonia. Ogni giorno, è possibile fare shopping nelle tradizionali casette di legno. Ma, soprattutto, è possibile emozionarsi nel contesto d’una fiaba che prende vita.

Perché è davvero una fiaba, il Mercatino di Breslavia. È un magico regno per i più piccini, capace d’incantare anche gli adulti. La piazza del Mercato della città si riempie di magia, col profumo della foresta, del vin brûlé, della cioccolata calda, della cannella, del pan di zenzero. Le feste sono un’occasione per andare alla scoperta della città.

La piazza principale, Ryneck, dove sorge il Municipio in stile gotico, è pieno di locali e ristoranti aperti fino a tarda notte. Vi è perfino un piccolo mercato permanente dei fiori aperto sette giorni su sette, 24 ore al giorno. Un’altra zona molto bella di Breslavia è il quartiere ebraico. Il fiume Odra è un altro punto di estremo interesse da visitare assolutamente. La circonda insieme alle sue dodici isole, collegate alla terraferma per mezzo di ponti. Tra queste, non possiamo dimenticare Ostròw Tumski, che ospita la Cattedrale intitolata a San Giovanni Battista, con l’ascensore panoramico che regala la più bella vista sui tetti della città.