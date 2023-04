La strada pedonale più bella del mondo sta per riaprire

Fonte: iStock Dopo 10 anni Via Krupp sta per riaprire

Alcune sono lunghe e chilometriche, altre così brevi da aver guadagnato un primato mondiale. Ci sono poi quelle panoramiche o punteggiate da negozi e da capolavori artistici e gioielli architettonici, e quelle che sono così celebri da essersi trasformate in vere e proprie attrazioni turistiche.

Stiamo parlando delle strade del mondo. Quelle pedonali o ciclabili, quelle tortuose, pianeggianti o situate ad alta quota. Le stesse che restituiscono gli scorci più belli e magici delle destinazioni che esploriamo quando siamo in viaggio.

E oggi è proprio di una di queste strade che vogliamo parlarvi. Una via pedonale che attraversa l’isola di Capri e che è considerata una delle più suggestive al mondo. E ora, dopo anni di chiusura, sta per riaprire al mondo intero. Pronti a partire?

Passeggiando per le strade di Capri

Esiste un luogo in Italia dove il mare sembra fondersi con il cielo in un punto esatto dell’orizzonte. Questo posto si chiama Capri, l’Isola Azzurra che da sempre incanta poeti, scrittori, artisti e viaggiatori.

Organizzare un viaggio su questa terra è sempre un’ottima idea, perché sono così tante le meraviglie che l’isola custodisce che non smette mai di sorprendere. Situata nel Golfo di Napoli, e raggiungibile in aliscafo o in traghetto da Ischia, da Napoli, da Amalfi e da Positano, Capri è celebre per quelle coste scoscese, per gli hotel esclusivi e di lusso e le vie dello shopping.

È famosa per la sua cultura, quella che ha influenzato la moda e lo stile, e che ha conquistato il mondo intero, ma anche per il mare caratterizzato da mille sfumature di blu intenso. Insomma, visitare Capri è un po’ come vivere un sogno a occhi aperti.

Organizzare un un viaggio sull’isola, dicevamo, è sempre un’idea grandiosa. Ma lo è ancora di più adesso, dato che sta per riaprire, dopo anni di chiusura, la celebre Via Krupp, la strada panoramica più bella di Capri e forse del mondo intero.

Bentornati su Via Krupp, la strada panoramica vista mare

L’annuncio è arrivato i primi giorni di marzo da parte del sindaco, Marino lembo, e dall’amministrazione di Capri e ha già fatto il giro del mondo. I lavori per la riapertura della storica via sono iniziati e Via Krupp sarà percorribile già a partire dalla prossima estate.

L’entusiasmo, attorno alla notizia, è fortissimo. Sono tanti i viaggiatori che non vedono l’ora di sperimentare passeggiate con vista mozzafiato percorrendo la celebre via rimasta chiusa per quasi un decennio a causa di alcune frane che si erano susseguite negli anni.

La strada, scavata nella roccia nel 1902 dall’imprenditore tedesco Friedrich Alfred Krupp, è sempre stata un punto di riferimento per gli isolani e i viaggiatori. Non solo perché collegava i Giardini di Augusto al quartiere di Marina Piccola, ma anche perché offriva alcuni degli scorci più incredibili da ammirare passeggiando.

A causa di alcune frane, però, la strada è stata chiusa ed è rimasta inaccessibile per quasi 10 anni. Ma le cose adesso stanno per cambiare perché grazie al lavori avviati dall’amministrazione, la via verrà messa in sicurezza grazie a lavori di consolidamento del terreno che permetteranno a tutti di poter tornare a calcare questa via, già dal prossimo giugno, e di poter scoprire il panorama più bello dell’isola da una posizione privilegiata.