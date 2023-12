Tra cielo e terra: la stanza infinita che sfida le leggi del tempo e dello spazio

Scrittrice e storyteller. Scovo emozioni e le trasformo in storie. Lifestyle blogger e autrice di 365 giorni, tutti i giorni, per essere felice.

Esiste un luogo, di incantevole bellezza, che ogni giorno è raggiunto da viaggiatori provenienti da ogni parte del mondo. Una destinazione che permette a chiunque di realizzare un sogno: quello di sfiorare il cielo con un dito. Questo posto si chiama Skyway Monte Bianco e, siamo certi, non ha bisogno di presentazioni.

Molto più di una funivia, quella del Monte Bianco è una vera e propria esperienza senza eguali che permette ai più coraggiosi di raggiungere il “Tetto d’Europa” e di avere un accesso privilegiato a panorami straordinari e mozzafiato a un’altezza di 3.466 metri.

Non è tutto però, perché a partire dal 6 dicembre la funivia panoramica di Courmayeur si arricchisce di una nuova e inedita attrazione, un’esperienza sensoriale che sfida le leggi del tempo e dello spazio, una stanza infinita sospesa tra cielo e terra che condurrà le persone in un viaggio onirico e straordinario. Benvenuti nella Mont Blanc Infinity Room.

La stanza infinita sul Monte Bianco

Per scoprire, vivere e condividere quella che è una delle esperienze più emozionanti di sempre, dobbiamo recarci presso la stazione Pavillon. Situata a 2.173 metri di altitudine, questa fermata della funivia merita assolutamente una sosta contemplativa. Ad attendere gli avventurieri, infatti, c’è un’ampia terrazza che offre una vista privilegiata sul Monte Bianco e sulla Val Veny. Ma non solo, qui infatti è presente anche un Giardino botanico che ospita 900 esemplari provenienti da tutto il mondo e un Campo Ciaspole per tutti coloro che desiderano fare passeggiate sulla neve.

È proprio qui, in uno dei punti panoramici più affascinanti del Monte Bianco, che è stato costruito un rifugio tecnologico che verrà inaugurato il 6 dicembre 2023. Il suo nome è Mont Blanc Infinity Room ed è molto più di una stanza, si tratta di una vera e propria esperienza capace di regalare un sogno a tutti gli avventurieri, quello di entrare nel cuore della montagna e toccare con mano tutta la sua meraviglia.

L’esperienza magica che sfida le leggi del tempo e dello spazio

Grazie alla presenza di tre grandi led-wall, che sono stati posizionati sulle pareti, sul pavimento e sul soffitto, la Mont Blanc Infinity Room offre un’esperienza immersiva e sensoriale, resa ancora più straordinaria dal gioco di luci e ombre restituito dagli specchi che ricoprono l’intero ambiente.

A realizzare questa stanza delle meraviglie è stato il team Gio Forma insieme al regista Andrea Bettinetti con un obiettivo: permettere alle persone di vivere la montagna a 360 gradi. All’interno dello stesso luogo, infatti, sarà possibile trovarsi in una grotta glaciale, sulla vetta del Monte Bianco o in un bosco autunnale grazie alle immagini proiettate sui grandi schermi e raccolte nel corso di un anno da dronisti, fotografi e videomaker.

I biglietti sono acquistabili online, direttamente sul sito ufficiale della Skyway Monte Bianco. L’inaugurazione, invece, è prevista il 6 dicembre 2023. La permanenza all’interno della Mont Blanc Infinity Room è di 9 minuti, ma quelli bastano a toccare con mano la meraviglia infinita della montagna.