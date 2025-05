Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance

Fonte: iStock Vista panoramica della spiaggia a Tropea

C’è chi ama le spiagge dorate e ventose, chi preferisce calette rocciose con acque cristalline e chi, invece, cerca quel mix perfetto tra natura selvaggia e comodità. E se a selezionare le spiagge migliori d’Europa non sono siano esperti del settore o blogger di viaggi, ma viaggiatori appassionati che le hanno vissute davvero?

È proprio questo lo spirito della recente classifica firmata dal The Guardian, basata sui racconti autentici dei lettori: testimonianze di viaggio, consigli spassionati e segreti ben custoditi, raccolti in una galleria di luoghi da sogno dove il mare è protagonista assoluto.

Tra Grecia, Corsica, Svezia e Croazia, c’è anche una perla italiana che si è guadagnata un posto nel cuore (e nella classifica) dei lettori. Pronti a scoprirle? Vi guidiamo in un viaggio alla scoperta di questi paradisi marini.

Paralia Fakistra, Grecia

Sulla penisola del Pelion in Grecia, questa baia incastonata tra rocce e boschi si raggiunge solo con una camminata panoramica, polverosa e intensa. Ma una volta arrivati, lo spettacolo ripaga ogni passo: ciottoli bianchi, mare trasparente e una cascata gelida che scende direttamente sulla spiaggia. Un luogo senza bar, senza ombra e senza folla. Solo mare, silenzio e qualche pesce curioso con cui fare snorkeling… Non male per rigenerarsi!

Plage de Péru, Corsica

Nascosta nei pressi del villaggio di Cargèse, questa spiaggia è amata per la sua tranquillità senza tempo. È perfetta per nuotare in acque limpide, esplorare i dintorni a piedi e sorseggiare un bicchiere di vino guardando il tramonto da una delle pailottes sulla spiaggia. Anche in alta stagione, sembra sempre semi-deserta. E forse è proprio questo il suo segreto, ciò che conquista i viaggiatori.

Fonte: iStock

Kastraki, Grecia

Sull’isola di Naxos, Kastraki è un nastro infinito di sabbia bianca e mare trasparente, dove ogni tratto regala un’atmosfera diversa. A sud è selvaggia e silenziosa, a nord offre qualche taverna e lettino. Il top? Fermarsi per l’aperitivo al tramonto e godersi il cielo che si accende di rosa mentre in sottofondo si sente solo il rumore delle onde. Questo angolo di Grecia vi rimarrà nel cuore e, chissà, magari vi farà tornare.

Plage de la Paracou, Francia

Meno turistica rispetto alla vicina Grande Plage di Les Sables d’Olonne, questa piccola spiaggia della Vendée regala emozioni autentiche. Le dune la proteggono dal mondo esterno, il tramonto qui è poesia pura, e a pochi passi si trova un bar all’aperto con musica live e atmosfera rilassata. Un’oasi di quiete, perfetta per chi cerca bellezza senza clamore, in un posto della Francia troppo sottovalutato, forse.

Mali Lošinj, Croazia

La bellezza di questa spiaggia inizia molto prima di arrivare: un viaggio tra villaggi minuscoli, traghetti e strade panoramiche porta fino a Lošinj, l’isola della Croazia famosa per i pini marittimi e le scogliere da cui tuffarsi.

Qui si fa il bagno in un mare profondo e limpido, si prende il sole sulle rocce e ci si gode una Croazia ancora autentica, lontana dalle mete ormai troppo gettonate e assalite dal turismo di massa.

Fonte: iStock

Sandhammaren, Svezia

Nel sud della Svezia, tra le foreste e i villaggi di pescatori vicino a Ystad, si apre una striscia dorata di sabbia finissima: Sandhammaren. Lunga, selvaggia, silenziosa, questa spiaggia così mistica e suggestiva è perfetta da esplorare in bicicletta. Chi ci è stato giura che, fuori stagione, la si può avere tutta per sé anche per chilometri. Con tanto di picnic e bagno gelido incluso.

Playa de Güigüí, Gran Canaria

Questa spiaggia è il sogno di chi ama l’avventura. Per raggiungerla serve un trekking impegnativo tra le montagne aride della costa ovest dell’isola, ma la ricompensa è enorme: una baia remota, sabbia nera e onde tranquille dove rinfrescarsi. Niente bar, niente servizi, solo una natura che toglie il fiato: con chi verreste qui lontani dalla vita di tutti i giorni?

Tropea, Italia

Siamo in Calabria, nel cuore del “borgo sul mare” più fotografato d’Italia: benvenuti a Tropea! Le spiagge ai piedi del centro storico di Tropea si affacciano su un mare turchese, incorniciato dalla scogliera e dal santuario di Santa Maria dell’Isola. Oltre alla bellezza naturale, Tropea conquista per l’ospitalità calorosa, i piatti di pesce a buon prezzo e l’atmosfera autentica che si respira in ogni vicolo.

Kadikalesi, Turchia

Sul litorale di Bodrum, questa spiaggia tranquilla e ombreggiata da ulivi è il posto ideale per rallentare. I ritmi sono lenti, il mare calmo, e tra un bagno e una pennichella si può assaggiare la cucina locale nei caffè sulla spiaggia: lahmacun, pide, kofte e ayran a volontà. Il tutto accompagnato da tramonti mozzafiato sul mar Egeo.

Playa el Morer, Spagna

A Sant Pol de Mar, poco fuori Barcellona, questa spiaggia si raggiunge con un treno che lascia letteralmente sul lungomare. Il profumo del pesce alla griglia e le barche ormeggiate completano il quadro di un luogo perfetto per una fuga dalla città, magari con una siesta sulla sabbia dopo pranzo. Una perla catalana ancora poco conosciuta dove la semplicità è sinonimo di felicità.