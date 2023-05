Sotto questo mare si nasconde champagne. E tu puoi assaggiarlo quest’estate

Fonte: iStock Isole Åland, Kobba Klintar

Avete mai sognato un viaggio avventuroso e unico, alla scoperta delle profondità del mare? Ebbene, sappiate che alcuni fortunati bevitori di champagne (e non solo) avranno l’opportunità di degustare il miglior champagne Veuve Clicquot, conservato all’interno di una stravagante cantina situata sott’acqua al largo della costa del Mar Baltico, che ha assunto il nome di “Cellar in the Sea“.

Si tratta di una “cantina sommersa” nelle profondità al largo delle coste dell’arcipelago delle Åland, tra Svezia e Finlandia, ed è stata realizzata non solo per consentire una migliore conservazione del vino, ma anche per condurre studi sulle pressioni estreme e sullo sviluppo delle bottiglie in ambiente acquatico.

La nascita di questa particolare esperienza risale al 2010, quando venne ritrovato un vero e proprio tesoro sommerso. Nel 1840, infatti, una nave carica di champagne Veuve Clicquot andò a fondo a sud dell’arcipelago. Così, dopo aver ritrovato quelle bottiglie, la Maison decise di lanciare l’ambizioso progetto enologico “Cellar in the Sea“.

Un tesoro di bollicine tutto da scoprire

Preparatevi a vivere l’esperienza unica di bere le rinomate bollicine Veuve Clicquot, dichiarate già Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco, direttamente dalle profondità dell’oceano.

Comincerete il vostro itinerario nel prestigioso cuore della Maison, situata a Reims, per poi proseguire tra i paesaggi mozzafiato delle assolate Isole Åland. Potrete scoprire esperienze enologiche e gastronomiche uniche, circondati dai panorami suggestivi della meravigliosa natura circostante.

Uno dei più celebri sommelier della casa produttrice, Didier Mariotti, vi introdurrà alla degustazione e vi guiderà alla scoperta delle annate più esclusive della cantina. Potrete inoltre degustare piatti d’eccellenza della gastronomia locale che alcuni dei migliori chef stellati prepareranno solo per voi.

Avrete accesso a rare bottiglie di champagne conservate sott’acqua a una profondità senza precedenti. Non solo, ma avrete anche l’opportunità unica di assaggiare alcune di queste annate esclusive e di conoscere da vicino l’arte della vinificazione. Qui, infatti, è possibile conoscere tutti i dettagli del processo produttivo dello champagne, imparando anche a degustarlo come dei veri e propri esperti. Accompagnati a bordo della leggendaria goletta Albanus, raggiungerete l’isola celebrando la festa del solstizio d’estate in un ambiente straordinario.

Inoltre, vi consigliamo di non perdere l’occasione unica di incontrare il subacqueo che ha scoperto il relitto nel 2010. Se siete esperti di immersioni, potrete anche accompagnarlo per ammirare l’incredibile “Aland Vault“, luogo in cui si trova il tesoro nascosto delle preziose bottiglie.

Pronti a partire? Ecco le date per non perdere quest’occasione unica

Se siete alla ricerca di una fuga romantica, o di un viaggio fuori dagli schemi tradizionali, questo è sicuramente il modo perfetto per vivere un’esperienza unica e indimenticabile.

Segnate queste date sul calendario perché questo incredibile viaggio avverrà durante il solstizio d’estate del 2023, esattamente tra il 22 e il 25 giugno. È un’esperienza esclusiva riservata a pochissimi fortunati, prenotabile solo sul sito ufficiale di Veuve Clicquot.

“The Cellar in the Sea” vi offrirà l’opportunità di godere dei panorami mozzafiato del Mar Baltico, immergendovi in un mondo magico che vi farà dimenticare la realtà quotidiana e vi condurrà in un universo spettacolare, fuori dall’ordinario.

Che siate intenditori di champagne alla ricerca di vini rari o che abbiate semplicemente bisogno di una fuga dalla routine di tutti i giorni, vale sicuramente la pena lasciarvi conquistare dalla magia di questa esperienza unica.