SiViaggia ti regala il numero 34 dello sfogliabile GATE

Ogni mese vi regaliamo il magazine di lifestyle GATE da scaricare e sfogliare. La rivista, scritta in italiano e in inglese, contiene articoli di viaggi, ma anche di moda e attualità.

Alle pagine 68-70 del numero 34, trovate l’ultimissimo articolo di SiViaggia dedicato alle mille sfumature di blu della Giamaica, che la trasformano in un autentico paradiso dove trascorrere una perfetta vacanza al caldo.

Dall’azzurro cristallino delle acque caraibiche che la circondano al blu fluorescente della Luminous Lagoon di Falmouth, dal turchese del Blue Hole di Ocho Rios allo smeraldo del Martha Brae River, dal celeste delle cascate Dunn’s River Falls fino al ceruleo del lago sotterraneo nella Green Grotto Cave, sono mille (almeno) le sfumature di blu che avvolgono l’isola considerata la meta “must see” dell’anno da Lonely Planet. La Giamaica, insomma, è un vero paradiso per gli occhi, per la mente e per lo spirito.

E poi, qualche piccolo consiglio per esperienze natalizie da fare in Italia con tutta la famiglia.

È sufficiente registrarsi gratuitamente per poter effettuare il download.

