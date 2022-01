Si tornerà a viaggiare per lavoro, ma in modo nuovo: quale

Non è più un segreto, oramai, che il Covid-19 abbia avuto un enorme impatto sul mondo dei viaggi, e, di conseguenza, sul settore del business travel. Nonostante le restrizioni adottate in quasi due anni per contrastare la diffusione del contagio, c’è però qualche notizia positiva. Si tornerà, infatti, a viaggiare per lavoro, ma lo si farà in modo nuovo rispetto al periodo precedente alla pandemia.

È quanto emerge da un report di BizAway, scale-up friulana che dal 2015 è attiva nel settore del business travel, che ha puntato i riflettori sui fattori principali che hanno rallentato la ripresa dei viaggi d’affari. Tra questi, le continue restrizioni legate alla diffusione di nuove varianti, così come l’impatto della digitalizzazione e la prevalenza dei meeting online. La sostituzione dei meeting in presenza è stata, infatti, una delle cause principali della riduzione dell’esigenza dei viaggi di lavoro.

Perché la ripartenza del business travel è vitale

Secondo il sito web tedesco “Statista”, il mercato del business travel nel 2020 ha perso, a livello globale, 810,7 milioni di dollari: i due terzi degli aerei nel mondo sono rimasti a terra e 18 compagnie aeree hanno dichiarato la bancarotta, mentre i travel manager hanno dichiarato spese di viaggio pari al 5-15% rispetto ai livelli del 2019.

Tuttavia, il business travel ricopre un ruolo strategico per il comparto del turismo ed è per questo che la sua ripartenza è considerata vitale. Basti pensare che, prima della pandemia, questo settore era responsabile del 70% del guadagno globale per gli hotel di fascia alta, oltre che di un valore compreso tra il 55% e il 70% dei profitti delle compagnie aeree, seppure i viaggiatori d’affari rappresentino solo il 12% dei passeggeri.

Come ripartiranno i viaggi di lavoro

Stando a quanto si legge sul sito di BizAway, secondo i dati del WTTC (World Travel & Tourism Council), nonostante la lenta ripresa, ci si aspetta una crescita delle spese per il business travel del 34% nel 2022.

Julia Simpson, la CEO e presidente di WTTC, sostiene: “Il business travel è in ripartenza. Ci aspettiamo che 2/3 dell’industria riparta prima della fine del 2022. Il business travel è stato duramente colpito ma le nostre ricerche mostrano spazio per l’ottimismo con una ripartenza nell’area Asia-Pacifico e Medio oriente come primi blocchi”.

Tra i principali fattori che influiscono sulla ripartenza del business travel internazionale, sottolineati dall’azienda friulana, ci sono i tassi di vaccinazione, che variano da Paese a Paese, il Green Pass (qui vi abbiamo illustrato le nuove regole in vigore in Italia per gli spostamenti) e l’esito del tampone, che determinano quali viaggiatori potranno accedere più facilmente a certe destinazioni. Per quanto riguarda le varianti, nonostante ogni Paese adotti le proprie misure di contenimento, il business travel si adatterà per evitare le aree ad alto rischio. Anche la disponibilità e il costo dei test giocheranno un ruolo importante nei budget e nella gestione della sicurezza dei dipendenti.

Nel frattempo, la digitalizzazione ha fatto passi importanti anche nel cambiamento di concezione del lavoro, grazie all’introduzione dello smart working (da fare, ad esempio, nell’entroterra romagnolo) e all’adozione di strumenti tecnologici, utili anche per la sostenibilità ambientale.