Un primato importante per il Brasile: qui si costruirà il grattacielo residenziale più alto del mondo; ecco come la Senna Tower ridisegnerà lo skyline della città di Balneário Camboriú

Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

Fonte: Ufficio Stampa La Senna Tower è l'edificio residenziale più alto al mondo e si trova in Brasile

Il primato del grattacielo residenziale più alto del mondo andrà presto al Brasile: la costruzione chiamata Senna Tower che sarà ultimata entro il 2033 ridisegna lo skyline della città di Balneário Camboriú nello Stato di Santa Catarina, 600 chilometri a Sud di San Paolo, e rivoluziona il concetto di abitare con una costruzione che sfida le altezze. La realizzazione è destinata ad entrare nei libri di storia e, nonostante i prezzi da capogiro, è destinata ad essere sold out ben prima dell’ultimazione.

Senna Tower, il grattacielo più alto del mondo

Si chiama Senna Tower ed è un omaggio ad Ayrton Senna. La costruzione architettonica ambiziosa ha in comune con la leggenda determinazione e coraggio. Il progetto coinvolge il nipote dell’indimenticabile campione di Formula 1, Lalalli Senna e vuole essere un tributo alla vita, alle vittorie e alla eterna spinta di voler superare i limiti.

La torre, di 154 piani, raggiungerà un’altezza di 548 metri e sarà una vera e propria metafora verticale del viaggio umano e sportivo del pilota. Numeri da capogiro e design senza compromessi rappresentano il progetto firmato da FG Empreendimentos, in collaborazione con la famiglia Senna e il gigante brasiliano Havan. Il prezzo di realizzazione? Serviranno oltre 525 milioni di dollari per ultimarlo e nonostante il completamento sia previsto per il 2033, l’hype è già alle stelle.

L’interno proporrà 228 unità residenziali esclusive tra cui 204 appartamenti luxury fino a 399 metri quadrati, 18 ville sospese tra i 420 e i 562 metri quadrati, 4 attici duplex e 2 attici triplex su più livelli. I prezzi? A dir poco vertiginosi: si parte da 5 milioni di dollari ma si raggiungono quotazioni record fino a 53 milioni di dollari. Insomma, da una parte vuole stupire ma dall’altra offre un’esperienza abitativa confortevole e totale con materiali di pregio, tecnologie domotiche, una vista effetto wow sull’oceano Atlantico e, ovviamente, un occhio puntato verso la sostenibilità.

A fare la differenza e dare la marcia in più al progetto ci pensano tutti i servizi accessori inclusi che trasformano il grattacielo in una sorta di città verticale: un trend già noto a Dubai e ora riproposto in Brasile. All’interno saranno presenti boutique luxury al piano terra e ristoranti gourmet.

Sarà poi disponibile una piscina riscaldata, una palestra, spa e campi da tennis ai piani superiori. In più saranno sviluppati spazi esclusivi per eventi privati e un garage club riservato. La vera chicca, però, è l’osservatorio panoramico in cima: da qui si godranno viste uniche su Balneário Camboriú e l’oceano. Ogni dettaglio sarà pensato per offrire ai residenti non solo una casa, ma uno stile di vita ineguagliabile.

Fonte: iStock

Balneário Camboriú cambia skyline

Balneário Camboriú è la città che ha già acquisito il soprannome di “Dubai del Brasile” ed è il palcoscenico perfetto per poter sperimentare uno skyline sempre più audace. Spiagge di sabbia dorata da una parte, nightlife vivace dall’altra: ecco che la capitale internazionale di Santa Catarina riesce ad attrarre investitori e residenti alto spendenti.

Seppur il profilo della località sia già cambiato, non possiamo negare come la Senna Tower andrà a dominare lo scenario urbano già dinamico, contribuendo a ridefinire lo standard architettonico. Potremmo dire che la Senna Tower diventerà un simbolo di innovazione, orgoglio e visione incarnando una sfida all’architettura senza precedenti.