Ninive riemerge dal passato: la scoperta che svela nuovi tesori dello splendore assiro

Pubblicato: 8 Ottobre 2025 07:30

Getty Images
Sito archeologico di Tell Nabi Yunus con la Moschea

In quella che fu la città di Ninive, nel cuore dell’antica Mesopotamia, gli archeologi hanno riportato alla luce tesori preziosi che testimoniano ancora oggi l’antico splendore assiro: si tratta di statue di leggendari tori alati e straordinari bassorilievi che decoravano un importante palazzo reale vicino all’attuale Mosul, in Iraq.

Una scoperta che conferma il sito come uno dei più straordinari dell’archeologia mediorientale e che permette di scrivere nuove pagine della storia relativa a quella parte di mondo che fu la culla della civiltà.

