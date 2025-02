Non accadeva da più di un secolo: è stata scoperta la tomba di un faraone in Egitto

La scrittura, il viaggio e la fotografia sono le sue grandi passioni e quando parte non dimentica mai di portare un libro con sé.

Fonte: ANSA La tomba del faraone scoperta in Egitto

Dopo oltre un secolo, il team britannico-egiziano composto da archeologi ed egittologi ha scoperto la prima tomba di un faraone da quando fu trovata quella di Tutankhamon nel 1922. Siamo nelle Valli Occidentali della necropoli di Tebe, vicino alla città di Luxor, dov’è stato svelato il luogo di sepoltura del faraone Thutmose II. Una scoperta incredibile, soprattutto se consideriamo che questa era l’ultima tomba reale mancante fra quelle risalenti alla XVIII dinastia egizia.

I ricercatori avevano ipotizzato che le camere sepolcrali dei faraoni della XVIII dinastia fossero a più di 2 chilometri di distanza, più vicine alla Valle dei Re. L’équipe, pensando di lavorare in un’area associata ai luoghi di riposo delle donne reali, una volta entrati nella camera sepolcrale si sono resi conto che non era così: all’interno hanno trovato tutta una serie di decorazioni, il segno di un faraone.

La scoperta della tomba del faraone Thutmose II in Egitto

Gli scavi, iniziati nel 2022, hanno portato a una scoperta inattesa che ha lasciato i ricercatori sopraffatti dall’emozione. Seppur i resti mummificati del faraone Thutmose II furono ritrovati due secoli fa, ora custoditi nel Museo Nazionale della Civiltà Egiziana a Il Cairo, il suo luogo di sepoltura originale non era mai stato individuato… fino ad ora.

Risalire alla vera storia di questo luogo, però, non è stato facile. Il corridoio principale, come ha raccontato su Bbc news Piers Litherland, direttore degli scavi, era bloccato dai detriti e parte del soffitto era crollato, mentre gli ambienti interni sono in cattive condizioni a causa di un allagamento che sarebbe avvenuto poco dopo la sepoltura. Tuttavia, un’altra parte del soffitto era ancora intatta: un soffitto dipinto di blu con stelle gialle. Una tipologia che si trova solo nelle tombe dei re.

Il dottor Litherland ha dichiarato che questa scoperta ha risolto il mistero sul dove si trovino le tombe dei re della prima dinastia del XVIII secolo.

Le decorazioni e i reperti trovati: i segni tipici della tomba di un faraone

Thutmose II era un antenato di Tutankhamon, il cui regno si ritiene sia durato dal 1493 al 1479 a.C. circa, noto soprattutto per essere stato il marito della regina Hatshepsut, considerata una delle più grandi regnanti d’Egitto.

Durante gli scavi, a far brillare gli occhi degli archeologi sono state diverse decorazioni e dei reperti che, senza lasciare alcun dubbio, facevano capire che qui si trovava la tomba di un faraone. Uno dei primi dettagli è stata una grande scalinata e un corridoio discendente molto grande, che suggerivano grandiosità. Una volta attraversato il corridoio e un passaggio di 10 metri, sono arrivati alla camera sepolcrale. Ad accoglierli hanno trovato un soffitto blu e decorazioni con scene dall’Amduat, un testo religioso riservato ai re.

Dopo aver rimosso i detriti, la tomba si è rivelata completamente vuota, non perché saccheggiata, ma deliberatamente svuotata a causa di un allagamento e il contenuto trasportato in altri luoghi. Solo setacciando tonnellate di calcare hanno trovato frammenti di vasi di alabastro, che recavano iscrizioni con i nomi di Thutmose II e Hatshepsut. Frammenti che probabilmente si sono rotti durante il trasferimento della tomba.

I manufatti sono i primi oggetti trovati associati alla sepoltura di Thutmose II. Il dottor Litherland ha dichiarato che il suo team aveva una vaga idea di dove possa trovarsi la seconda tomba e che potrebbe essere ancora intatta con i suoi tesori.